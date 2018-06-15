Выдра болеет за Роналдо

Чемпионат мира в Сочи стартует одним из самых ожидаемых матчей –Португалия-Испания, который пройдет сегодня вечером. Две сильные сборные — вечные соперники. На поле они бьются до последней минуты, используя любой шанс поразить ворота. Это будет один из самых сложных и непредсказуемых матчей всего группового этапа. А пока специалисты и болельщики спорят, исход матча определила… сочинская выдра Гаррик.

- Гарику пять лет. Во время зимних Олимпийских игр мы решили поиграть, зная веселый нрав и остроумие этих животных. Бросили Гарику в аквариум несколько кеглей с названиями разных стран. Так наша выдра стала предсказателем. А сегодня делает прогнозы на футбольные матчи. Мы бросаем ей в аквариум разноцветные футбольные мячи с флагами стран, и Гарик, как настоящий футболист несет какой-то из них на берег. Так в последний раз он предсказал победу сборной Португалии, - поделилась заместитель директора аквариума на Мацесте Жанна Зазина.

Выдра Гарик уже стал настоящей звездой. Его предсказания снимали, наверное, все телекомпании мира, транслировали даже по BBC. Частые гости в аквариуме и футбольные болельщики.

- Я думаю, что счет в матче будет 2:1. Выиграет Испания, надеюсь, что Роналду не сможет сыграть завтра.

- Выиграет Испания. Потому что мы — чемпионы мира! - спорят испанские и португальские фанаты, которые уже прибыли в Сочи.

Прилетели на курорт и сами футболисты. Не смотря на предсказания Гарика победа – в планах у обеих команд. Испанцев не смущает даже замена главного тренера, которая произошла всего пару дней назад.

- В футболе, как и в жизни, случаются сложности, но это возможность – стать сильнее. Наша команда достойна оказаться здесь, поэтому мы будем делать на поле, то, что нам нравится и что мы умеем. Так что начинаем великолепный Чемпионат мира! Здесь здорово, мы – как в санатории, - поделился с журналистами капитан сборной команды Испании Сергио Рамос.

Не обошлось на пресс-конференции и без вопроса об одном из основных игроков – Криштиану Роналдо. Испанский капитан знаком с ним очень близко – один из самых «дорогих» футболистов планеты выступает за «Реал Мадрид».

- Конечно, мне больше нравится играть с Роналдо, чем против него. Он представляет постоянную опасность. Поэтому моя задача – блокировать его, - поделился Серхио Рамос.

А вот тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш карты открывать не стал.

- Вы хотите знать наши планы? Но и испанцы тоже хотят. Поэтому о тактике игры говорить я не буду. Это будет, что называется, классический футбол. У наших стран много общего, мы соседи, не раз сталкивались на поле. И цель и у нас и у испанцев – выиграть! Уверен, что это будет лучшая

игра первого раунда. Несмотря на то, что Португалия – не близко, мы ждем очень много болельщиков – около полутора тысяч, - рассказал Фернанду Сантуш.

На Чемпионат мира в Россию португальцы впервые приехали в качестве чемпионов Европы. Поднять главный трофей мундиаля им еще не удавалось. Однако историю пора менять!

- Мы готовы начать Чемпионат и добиться своих целей! Мы видим как хорошо здесь все организовано. Россия все сделала замечательно, у нас – супер условия. Поэтому остается только начать. Мы – футбольная страна, хотим, чтобы наши болельщики смотрели игру с удовольствием, а мы с удовольствием будем играть, - заявил игрок португальской команды Жоау Маутиньо.

И это – общее желание всей команды, включая ее капитана Криштиану Роналдо.

- Говорить о том, какой он игрок, я не буду. Но он еще и капитан высокого уровня. Он очень положительно влияет на команду. Но в игре не важен отдельно ни он, ни я, важна единая сборная. И Криштиану это прекрасно понимает, - отметил тренер сборной Португалии Фернанду Сантош.

Один из самых интересных матчей группового турнира Португалия–Испания начнется на стадионе «Фишт» в 21:00. Сорокопятитысячная арена заполнится болельщиками разных стран, уже сейчас самый популярный вопрос в социальных сетях: «Нет ли лишнего билетика на матч с Криштиану Роналдо?» Те, кто не попали на стадион, смогут увидеть на игру в горах Сочи. На курорте «Роза Хутор» открылся горный парк футбола. Во время Чемпионата мира в нем будут идти прямые трансляции матчей. Сегодня здесь, на огромном экране, все болельщики посмотрят самую непредсказуемую игру группового этапа. И понять насколько была права выдра Гарик, который болеет за Роналдо. Победу сборной России в матче с Саудовской Аравией зверек-предсказатель угадал точно!

Ирина СИЗОВА