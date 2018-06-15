Олимпийская учеба – лучшая в мире

Учебная программа Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) признана одной из лучших в мире. Результаты ежегодного рейтинга объявил авторитетный британский специализированный журнал SportBusinessInternational. Флагманская образовательная программа РМОУ «Мастер спортивного администрирования» заняла второе место в Европе и 11-е место в мире, оставив позади таких гигантов, как швейцарский AISTS и Колумбийский университет в Нью-Йорке. В «мировом списке» победителей – 40 образовательных программ, при этом РМОУ является самым молодым учебным заведением. К участию в рейтинге приглашаются учебные заведения, запустившие образовательные программы не менее трех лет назад. Методология включает проведение опроса среди выпускников, которые оценивают качество обучения и возможности для трудоустройства по окончании курса. В числе других ключевых критериев оценки программы – гендерный состав студентов, количество иностранных студентов, языки обучения, возможности для стажировок, качество сервисов поддержки для выпускников и так далее.

- Мы рады, что наша программа Master of Sport Administration второй год подряд – в тройке лидеров рейтинга журнала SportBusiness International. Еще на этапе разработки этого курса у нас был амбициозный план – создать лучший образовательный продукт в сфере спортивного менеджмента, который позволит готовить специалистов высшего класса. Сегодня, спустя пять выпусков, могу констатировать, что мы с этой задачей справились. Наш курс «Мастер спортивного администрирования» получил высокую оценку и международное признание. В университете работают ведущие профессора из десяти стран мира, созданы отличные условия для обучения, наши выпускники, а это представители 50 государств, востребованы и работают в структурах спорта и олимпийского движения. Это достижение тем ценнее, что оно достигнуто в условиях жесткой конкуренции с ведущими зарубежными университетами, давно работающими на рынке спортивного образования, - отметил ректор Российского Международного Олимпийского Университета профессор Лев Белоусов.

В прошлом году Российский Международный Олимпийский Университет оказался единственным учебным заведением из России, попавшим в рейтинг за все время его существования. В этом году РМОУ подтвердил свои позиции. Обучение по программе «Мастер спортивного администрирования» проходит в современном кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014.

Ирина СИЗОВА