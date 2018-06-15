Встречаем чемпионов

В ведомственном санатории «Зеленая долина» Федеральной службы судебных приставов, расположенном на черноморском побережье, близ поселка Ольгинка, полным ходом идут приготовления к Чемпионату ФССП России по комплексному единоборству 2018 года. Даты проведения мероприятия — с 17 по 22 июня.

В спортивном празднике примут участие сотрудники территориальных органов ФССП России, вошедшие в состав сборных команд, сформированных по принципу принадлежности к федеральным округам Российской Федерации. С состав судейского корпуса вошли также сотрудники ФССП России, имеющие значимые спортивные достижения в комплексном единоборстве. Всего в чемпионате примет участие порядка двухсот человек.

Чемпионат Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству 2018 года проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовленности работников ведомства. Основными задачами чемпионата заявлены: совершенствование уровня физической и спортивной подготовленности работников ФССП России, формирование основ здорового образа жизни работников ФССП России и вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом. Чемпионат также направлен на популяризацию комплексного единоборства как служебно-прикладного вида спорта, входящего в систему специальной подготовки судебных приставов. Помимо этого участие в чемпионате дает спортсменам, являющимся работниками ФССП России, возможность выполнять нормативы для присвоения спортивных разрядов и званий.

Сейчас санаторий «Зеленая долина» принимает первых спортсменов. На 17 июня назначены заседания мандатной комиссии. Восемнадцатого числа заработает комиссия по допуску участников к соревнованиям, состоится жеребьевка и совещание представителей команд, а также судей. В этот же день пройдет семинар судей и представителей команд на тему «Организация и судейство поединков по комплексному единоборству».

Во вторник, 19 июня, пройдет церемония торжественного открытия чемпионата, а также состоятся первые поединки. На 20 июня назначены полуфинальные поединки. Двадцать первого июня станут известны имена финалистов, после чего состоится награждение победителей и призеров финальных поединков, а также торжественная церемония закрытия Чемпионата ФССП России по комплексному единоборству 2018 года.