А тренер – с плавником!

Как играть в футбол сборной команде Польши, прибывшей в Сочи на Чемпионат мира, показали … дельфины. Польские футболисты во главе с капитаном Робертом Левандовски побывали на знаменитом представлении в Большом Сочинском Дельфинарии. Вместе с обычными зрителями они посмотрели 45-ти минутное шоу - трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалинов и белых китов белух.

- Дельфины прекрасно пасуют мяч, не хуже настоящих игроков. Все было супер, - сказал медиа-офицер сборной Польши Якуб Квятски.

Осваивать передачи и пенальти, обитатели дельфинария – дельфины, морские львы и белухи начали еще в прошлом году, перед матчами Кубка Конфедераций. Недавно даже провели товарищеский матч со зрителями, которые отбивали пасы в бассейн. В основной состав «водной» команды вошли восемь дельфинов, на воротах – морские львы, а за ходом игры наблюдают строгие арбитры – белухи.

- Вот бы сборную России сюда привести, пусть учатся, - шутили между собой зрители.

Самое сложное, признается тренер необычной «сборной» Ольга Волчан - добиться взаимопонимания. Состав команды – очень молодой, поиграть с мячом любят все, а вот понять друг друга такой разношерстной группе порой - сложно….

- Главные футбольные асы нашего дельфинария – морские львы Тимон и Пумба. Не смотрите, что они на первый взгляд неуклюжие. Прекрасно владеют мячом – удерживают его хоть на носу, хоть в ластах. Сейчас даже обучают разным трюкам дельфинов. Эти животные в природе в принципе встречаются редко, в других дельфинариях общих номеров у них нет. Но у нас они работают в паре, когда передают мяч – переглядываются, пытаются угадать поведение друг друга. Мы очень долго работали над этим, - рассказывает Ольга Волчан.

В конце водного «матча» - традиционная автограф-сессия. Специально для польских футболистов один из ведущих артистов шоу, дельфин Новик, нарисовал картину. А форварды Польши подписали холст и обратились к руководству дельфинария с просьбой провести благотворительный аукцион. В завершении общее фото у бассейна.

- Мы находимся в Сочи уже четыре дня, здесь расположена наша тренировочная база. Город нам очень нравится, - поделились впечатлениями игроки сборной Польши.

Увидеть, чему польские футболисты научились у сочинских дельфинов, можно будет 19 июня. В этот день команда Польши сыграет со сборной Сенегала в Москве.

Ирина СИЗОВА