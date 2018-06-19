Волонтеры спешат на помощь

Около трех тысяч волонтеров помогают в организации Чемпионата мира по футболу в Сочи. Об этом сообщил начальник управления по молодежной политики администрации курорта Андрей Безроднов.

- На Чемпионате мира по футболу в Сочи работают 1400 волонтеров от организационного комитета, которые трудятся на самом стадионе «Фишт». Городские волонтеры, их 1580 человек, помогают гостям и болельщикам, что называется за периметром арены. В городе установлено 12 специальных информационных палаток, добровольцы трудятся и в городском пресс-центре, и в Олимпийском парке, - отметил Андрей Безроднов.

Наиболее частые вопросы, с которыми обращаются к волонтерам – как добраться до арены, какие мероприятий проходят в городе, где сделать паспорт болельщика и распечатать билет, какие интересные туристические места есть на курорте. Дать ответ городские волонтеры могут и по-русски и по-английски.

- Все городские волонтеры говорят, как минимум на английском языке. Также есть ребята, которые знают немецкий, французский и даже испанский. Для работы на Чемпионате мира по футболу все волонтеры прошли специальные тренинги. Волонтеры узнали не только про историю мундиаля, но и смогли научиться правильно общаться с людьми, быть стрессоустойчивыми и доброжелательными, понять, как не допускать конфликтных ситуаций и как действовать в таких случаях, - подчеркнул Андрей Безроднов.

А для того, чтобы болельщики точно знали, к кому обращаться за помощью и информацией сочинские волонтеры получили необычную форму. Если в остальных городах Чемпионата в нее входят футболка и брюки, то на жарком курорте их заменили шорты.