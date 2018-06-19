Три гола для «Фишта»: Бельгия разгромила Панаму

На сочинском стадионе «Фишт» меньше трех голов не забивают. Такое начало положил матч Испания-Португалия, открывший мундиаль в олимпийской столице и завершившийся со счетом 3:3. Сегодня в Сочи три гола забила команда Бельгии, сыгравшая со сборной Панамы.

- Наша страна участвует в Чемпионате впервые и, конечно, мы приехали поддержать своих футболистов. Надеемся на 0:0, - поделилась маркетолог из Панамы Милена Матиас.

- Счет будет 4:0 в пользу Бельгии. Я уверен. Мы очень долго ехали на матч в Сочи. Опоздали на рейс из Стамбула. Пришлось лететь в Тбилиси, затем в Москву, и только потом – сюда. Даже в море не успели искупаться – сразу на стадион. Так что праздновать победу будем на пляже, - был уверен банковский работник из Бельгии Максим Жан-Мари Майе в желто-красном парике.

Наряды бельгийских фанатов поражали. У кого-то на голове настоящий сыр, кто-то на шляпе написал по-русски Бельгия, у кого-то рога дъявола. А рядом – русский богатырь из подмосковного поселка Константиново. Юному поклоннику футбола всего пять лет.

- Ты за кого болеешь?

- За всех и за Россию, - смущается Матвей Матвеев.

- Он футболом занимается, вот и решили приехать на чемпионат. Я в Сочи был еще во время Олимпиады и в организации не сомневался. Здесь все чудесно! Мы на бесплатном поезде ехали для болельщиков, думал, что для малыша это будет тяжело, а вышло – замечательно! Так что будем болеть за красивый футбол,- улыбнулся отец маленького футболиста Петр Матвеев

Сборная Панамы является тёмной лошадкой нынешнего мундиаля, впервые в своей истории попав на мировое первенство. От бельгийцев наоборот ждут больших свершений. Нынешнее поколение сборной Бельгии называют золотым и серьезность своих намерений «красные дъяволы» продемонстрировали уже в стартовом матче на стадионе «Фишт».

Первый тайм, как и предполагалось, начался шквалом атак бельгийцев, но попытки создать голевые моменты наткнулись на плотную оборону практически всей команды Панамы. Игрокам из Бельгии пришлось перейти к долгому разыгрыванию мяча. За 24 минуты первого тайма бельгийцы сделали 134 передачи, против 67 панамцских. У панамцев случались уходы на скорости в отрыв, но не хватало техники владения мячом. Во втором тайме бельгийцы перевернул всю игру. Уже на 47 минуте красивым дальним ударом Мертенс сокрушает ворота панамцев 1:0. Дальше больше - на 69 минуте Лукаку головой направил мяч в девятку - 2:0. А на 71 минуте бельгийцы поставили жирную точку в этом противостоянии - 3:0.

-Этот первый матч очень сложный для Панамы. У Бельгии потрясающие игроки. Мы - очень молодая команда, мы должны расти, развиваться. После первого гола потеряли фокус. Хорошо, что нам не забили

шесть-семь мячей. Теперь главное - сконцентрироваться на следующем матче. Это будет жесткая игра с Англией, и мы понимаем, что наши ребята не так хорошо подготовлены, как европейцы. Но все равно будем стремиться к победе, - отметил тренер сборной Панамы Эрнан Гомес.

Лучшим игроком матча Бельгия-Панама стал автор двух голов - звезда английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

- Я могу играть в разных стилях, - сказал он. - Я стараюсь быть в нужном месте, в нужное время, и главное для меня - побеждать! Поэтому, теперь все силы направлю на подготовку к следующим матчам, - поделился впечатлениями бельгийский нападающий.

Матч Бельгия-Панама собрал на сочинском стадионе «Фишт» в Сочи более 42 тысяч человек и удивил своей громкостью. Панамские болельщики нашли достойных конкурентов виде бельгийцев, не сдерживающих своих эмоций. Но громче всех все же звучало «Россия! Россия!». Ведь за нашу страну болеют настоящие богатыри.

Ирина СИЗОВА