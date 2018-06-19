Жаркие страсти на стадионе «Фишт»

День матча Португалия — Испания, открывшего чемпионат мира по футболу в Сочи, выдался жарким. Столбики термометров поднялись выше тридцати градусов. «Сложнее всего футболистам придется в Сочи. На побережье установилась не самая комфортная для кардионагрузок погода»,— прокомментировала ситуацию ведущая прогноза погоды на одном из каналов.

Жаркий красный стал главным цветом этого матча. Он оказался общим цветом для двух близких стран. К нему испанцы добавили ярко-желтый. Португальцы — спокойный зеленый.

— Наши страны очень близки, у нас много общего. Мы соседи, а соседи хорошо знают друг друга. И цель у нас общая: выиграть! Мы внимательно следим за Испанией, но используем весь свой потенциал. Это будет классическая игра,— поделился перед матчем главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

На игру Португалии и Испании болельщики собрались со всего мира. Этот матч оказался противостоянием не только сборных, но и друзей и даже семей.

— Мы приехали из Франции. Я болею за Испанию. «Реал Мадрид» — лучшая команда. А мой друг — за Португалию. У него жена оттуда. Но они лузеры — выиграют испанцы! — уверяет Этьен из Парижа.

Рядом улыбающиеся китайцы. Несмотря на тридцатиградусную жару, девчонка в шапке и шарфе сборной Португалии. У не сводящего с нее глаз жениха в руках флаг Испании.

— Криштиану Роналду самый лучший — я за него болею. Все китайские девушки его поддерживают. Нас здесь очень много: куда ни посмотрю, везде китайские болельщики. Здесь замечательно. Море такое красивое,— улыбается Ли Джон, прикрывая обгоревшие коленки.

Болельщиков из Бразилии определить просто: среди ярко-красного они выделяются зелеными перьями американских индейцев.

— Это талисман. Такие шапки носили наши предки. Я болею за Испанию. Мечтаю, чтобы они вышли в четверть финала с командой Бразилии. Матч тоже будет здесь, в Сочи, хочу вернуться сюда. Я уже попробовал очень вкусную русскую еду: мясо такое в тесте — пельмени, кажется? — улыбается врач из Бразилии Хорхе Гонзалес.

Рядом с ним тоже доктор. Правда, уже наш, российский. Алексей Григорьев с друзьями приехал из села Репьевка. На матч взяли российский флаг. Уверены в победе испанцев. А как же Роналду? «А он пусть свои шампуни рекламирует»,— суровы российские мужчины.

Сколько бы ни было споров, согласны все в одном: в Сочи приехали за красивым футболом. Действительно, как может быть иначе, если на поле сам Криштиану Роналду! В этом случае интерес к игре начинают проявлять даже девчонки.

Мы сидим в ложе прессы. Специально для журналистов стандартные кресла здесь заменены на столы с вмонтированными мониторами. Поле на них как на ладони. «Господи, мужики-то какие все красивые!» — вздыхает моя коллега из «Интерфакса».

Сорокапятитысячный стадион «Фишт» полон. Матч Португалия — Испания бьет рекорд посещаемости: 43866 зрителей. И чтобы хоть как-то снизить градус страстей, небо затягивает легкая дымка. С моря дует освежающий бриз. На четвертой минуте игры Криштиану Роналду открывает счет. Переиграв Начо, он зарабатывает пенальти и сам же бьет его.

— Роналду! — несется волной по стадиону.

— Роналду! — стучит в сердцах многочисленных поклонниц, собравшихся на трибунах.

Спустя буквально двадцать минут равенство восстанавливает испанец Диего Коста. Всего одного момента достаточно Криштиану, чтобы вновь вывести Португалию вперед. Мощный удар с линии штрафной, ошибка испанского вратаря, первый дубль этого матча. На 55-й минуте игры испанцы равняют счет и даже выходят вперед после роскошного гола Начо. Португальцы теряют инициативу. Но решающую точку в игре всё же ставит Роналду. На 88-й минуте после фола Пике он пробивает штрафной без единого шанса для вратаря.

— Это мой новый личный рекорд, но я хотел бы подчеркнуть, то, что сделала вся команда. Мы будем двигаться дальше. Пока что мы не фавориты — мы кандидаты, и сейчас для нас главное — победить Морокко,— рассказывает на пресс-конференции Криштиану Роналду — капитан сборной команды Португалии, которого признают лучшим игроком матча.

Журналисты тут же окрестят прошедшую в Сочи игру как «Роналду против испанской системы». Тренер сборной не раз поблагодарит Вселенную за то, что Роналду — португалец. Несмотря на счастливый финал, позволивший избежать разлада во многих семьях, Фернандо Сантуш найдет у своих игроков множество огрехов.

— Мы очень высокотехничная команда, но сложно показать свое мастерство, когда 63 процента времени мячом владеют испанцы. Нам не хватило в хорошем смысле агрессивности. Криштиану не только великий футболист — он великий капитан. У него невероятный психологический настрой: когда мы проигрывали — 3:2, он сумел поднять дух всей команды,— отметит тренер сборной Португалии.

Пресс-конференция после матча Португалия — Испания завершится за полночь. Свои эмоции по телефону радостно передает чернокожая девушка. Ярко блестит белоснежная улыбка. Анджи Асанте — единственный журналист из Ганы в Сочи. Девчонкой влюбилась в Роналду. Стала спортивным корреспондентом. Узнав, что сборная Португалии будет участвовать в чемпионате мира, на свои накопления прилетела в далекую Россию.

— Роналду уже 33 года, возможно, это его последний чемпионат,— делится Анджи.

А пока ее мечты сбылись. На красивом сочинском стадионе «Фишт» красивый футбол. Игра Криштиану Роналду против испанской «Красной фурии».

Ирина СИЗОВА

Сегодня наша сборная играет с командой Египта на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Болеем за наших!