На чемпионате все спокойно

Более шестисот кубанских казаков участвует в охране общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. К этому событию готовились давно, вся Россия жила в ожидании главного спортивного мероприятия года. И вот этот момент настал!

Без участия кубанских казаков на протяжении уже многих лет не проходит ни одно спортивное событие международного масштаба: это и Олимпиада, и «Формула-1», а теперь и чемпионат мира по футболу. И в этот раз казаки не подвели — оправдали доверие руководства и жителей региона.

Обеспечение безопасности на набережной Сочи, в Олимпийском парке, возле стадиона «Фишт» и морского порта, аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере — казалось бы, ничего нового: все маршруты патрулирования знакомы, и всё должно идти по уже сложившейся схеме. Но конкретных задач и ответственности за несение службы совместно с сотрудниками полиции в этот раз у казаков гораздо больше. Это связано с тем, что чемпионат мира собрал в городе-курорте огромное количество гостей — российских и иностранных граждан.

Под охраной профессионалов

Заступили на службу казаки с 12 июня и будут находиться в Сочи до окончания чемпионата. Подробнее о задачах казаков-дружинников рассказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Валерий Ефремов.

— С 12 июня по 15 июля 538 казаков несут службу по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, из них двести прикомандированных из всех муниципалитетов края. Кроме того, дополнительно девяносто казаков охраняют общественный порядок на набережной. Охрана осуществляется на внешнем периметре стадиона «Фишт», на всех улицах большого Сочи и транспортных узлах — всего 38 маршрутов патрулирования,— уточнил Валерий Васильевич. — Самое первое требование к казакам — корректное отношение к гостям и жителям города-курорта. Казаки на равных с полицейскими проходили отбор в информационных центрах, поэтому здесь работают только те, кто полностью готов к выполнению ответственной задачи. Обязательным также было и требование войскового атамана знать основы английского языка, чтобы уметь объясняться с иностранными гражданами.

Стоит также отметить, что до открытия чемпионата казаки охраняли общественный порядок в местах расположения тренировочных баз футбольных команд на территории нашего края: в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

Наследники традиций

Визитной карточкой Кубани на протяжении уже десяти лет является почетный караул ККВ. Пешая группа вместе с Кубанским духовым оркестром прибыла в Сочи, чтобы показать гостям чемпионата всем полюбившийся церемониал «Час славы Кубани», который проходит в Краснодаре каждое воскресенье и собирает очень много зрителей.

Четырнадцатого июня церемониал прошел возле мэрии Сочи и фан-зоны. Красивые молодые казаки в красных черкесках затмили на площади всех! Особенно эмоционально гости и жители олимпийского курорта встретили церемониал возле фан-зоны. Казаки показали фрагменты строевого дефиле с шашками, а духовой оркестр исполнил русскую народную композицию «Калинка». Герои программы по праву были удостоены шквала аплодисментов, восторженных возгласов болельщиков из России, Испании, Португалии, США… Многие просили сфотографироваться, задавали вопросы, интересовались казачьей культурой, обычаями и традициями, обращали внимание на красивую форму казаков.

— Очень хорошая местная традиция! Я буду еще долго вспоминать это зрелище, когда вернусь домой! — такой была реакция гостя из Бразилии. — Это правда удивительно! Шоу впечатляет: потрясающая слаженность в движениях, всё продумано до сантиметра, эмоции переполняют! Я первый раз в России и вижу, что здесь нескучно, безопасно, всё отлично организовано — в общем, всё здорово!

Чем занимается почетный караул в трудовые будни и откуда пошла традиция проводить «Час славы Кубани», рассказал помощник атамана Петр Петренко. Именно он готовит кадры в почетный караул и, по словам парней, делает это с таким вниманием и в то же время строгостью, что они считают его своим отцом.

— Своим церемониалом мы хотели показать, что помним, храним и продолжаем традиции наших предков. Форма, в которую одеты ребята,— это традиционная форма конвоя Его Императорского Величества,— отметил Петр Семенович. — Четыре дня в неделю мы занимались подготовкой, оттачивали движения и отрабатывали фрагменты программы. Конечно, старались, чтобы зрители посмотрели на наше шествие и вместе с нами разделили радость праздника мирового футбола.

Доверие оправдано

В день матча Португалия — Испания прошел большой развод сотрудников полиции совместно с казаками. Руководители подразделений поставили конкретные задачи и провели инструктаж перед началом матча. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда поделился впечатлениями о самом событии и организации службы казаков.

— Я очень люблю футбол. Безусловно, приятно, что наша сборная добилась побед, и это хороший задел на будущее! — отметил Николай Александрович. — Непосредственно здесь, в Сочи, пройдет шесть игр: четыре игры группового турнира и две финальные — одна восьмая и одна четвертая финала. Я очень рад, что казакам Кубанского казачьего войска доверено нести службу по охране общественного порядка во время проведения такого значимого для всех нас, россиян, события.

Как сами казаки воспринимают грандиозный праздник мирового футбола, находясь на службе? Об этом рассказал казак-дружинник Екатеринодарского районного казачьего общества Юрий Пикула. Это было накануне матча Испания — Португалия.

— Я болею за сборную Португалии, мне нравится эта команда и ее капитан Криштиану Роналду. Он игрок, известный уже много лет своей тактикой, молниеносной, искрометной игрой! Я горжусь тем, что принимаю участие в таком масштабном событии как казак и болельщик футбола,— сказал Юрий Пикула. — Значимость этого события невозможно переоценить, потому что оно объединяет людей разных стран на основе всеобщей любви к спорту. Мы приглашаем всех в гостеприимный и солнечный город Сочи!

Александра ЩЕРБАКОВА