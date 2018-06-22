В сочинском «Сириусе» пройдет Кубок мира по хоккею

Соревнования среди молодежных команд запланированы с 18 по 26 августа. В них примут участие восемь стран. На турнир приедут участники из Австрии, Канады, Китая, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

«Россию на Кубке мира по хоккею представит обладатель Кубка Харламова — ярославский «Локо». Также на лед выйдут «Куньлунь Ред Стар Юниор», «Оттава Кэпиталз», «ХВ71», «Оцеларжи Тршинец», «Давос», «Йокерит U20» и «Ред Булл»,— уточнили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Второй раз за восемь лет проведения турнира представительство молодежки в нем минимально. Это позволит игрокам получить как можно больше опыта игры с представителями других хоккейных школ, пояснили организаторы.