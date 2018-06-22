«Культурный чемпионат» набирает обороты

В городском пресс-центре чемпионата мира по футболу-2018 прошел брифинг, на котором заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин и вице-мэр Сочи Ирина Романец рассказали о работе творческих коллективов в дни проведения чемпионата мира по футболу.

В течение месяца на основных площадках Сочи будут работать 360 городских творческих коллективов. Только на площади Южного мола, где проходит Фестиваль болельщиков, запланировано 88 мероприятий. Планируется, что в них примет участие более двухсот коллективов, шестьсот артистов, в том числе звезды российской эстрады. Поэтому с полной уверенностью можно сказать: Сочи стал не только спортивной, но и культурной столицей юга России!

—Артисты выступают практически в режиме нон-стоп в Центральном и Адлерском районах Сочи,— отметила Ирина Романец. — Создать незабываемую атмосферу радушия и гостеприимства помогают пять площадок, которые работают возле стадиона «Фишт» в дни матчей.

На культурных площадках болельщики и гости Сочи могут послушать песни казачьих коллективов, познакомиться с народным творчеством и современными группами, а также поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

—Мы хотим удивить разнообразием, хотим показать, что Кубань не только богата своими традициями, но и развивает новые направления в творчестве, представлена в различных жанрах,— отметил Александр Никитин, добавив, что культурные мероприятия, приуроченные к празднику спорта, подготовлены и в других городах и районах Краснодарского края, а музеи региона представили экспозиции на спортивную тематику.