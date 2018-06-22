Кубань рада гостям!

Работу средств размещения в городах Краснодарского края, принимающих команды и матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, обсудили на встрече руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Напомним: помимо Сочи, где проходят игры чемпионата, зарубежных гостей также принимают Анапа, Геленджик и Краснодар, ставшие базами для размещения и тренировок команд. Олег Сафонов отметил высокую степень готовности отелей, гостиниц и других средств размещения к курортному сезону, высокий уровень безопасности и качественный сервис на курортах региона, многообразие и разноплановость досуговой программы. Так, болельщики, приехавшие на Кубань, могут воспользоваться около семьюдесятью экскурсионными маршрутами, которые подготовили к чемпионату. Только Сочи предлагает почти 120 объектов турпоказа, более сорока туристско-экскурсионных маршрутов. Еще порядка тридцати маршрутов находится в Анапе, Геленджике и Краснодаре.

Олег Сафонов отметил личный вклад министра курортов региона в развитие внутреннего и въездного туризма в России и вручил Христофору Константиниди почетную грамоту.

В ноябре 2017 года Министерство курортов региона получило высокую оценку и Министерства культуры РФ, курирующего в России вопросы туризма, за эффективность деятельности. Тогда Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов России по темпам роста развития туризма.