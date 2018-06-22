Выпускной Олимпийских менеджеров

Выпускники, созданного в Сочи Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), ставшие спортивными менеджерами самого высокого класса, востребованы в индустрии спорта. Об этом заявил президент Олимпийского Комитета России Станислав Поздняков, побывавший на торжественной церемонии вручения дипломов слушателям программы "Мастер спортивного администрирования".

- Олимпийский университет является уникальным проектом в своем роде. Это одно из немногих учебных заведений, которое подготавливает специалистов по спортивному менеджменту высокого уровня. Сегодня как никогда такое образование актуально в спортивной отрасли и, в частности, Олимпийским Комитетом России. Мы будем продолжать сотрудничество и, безусловно, все выпускники, которые наиболее успешно закончили обучение и написали диплом, будут востребованы в нашей стране, - подчеркнул Станислав Поздняков.

В этом году обучение, в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза» прошли представители 15 стран мира. Начиная с 2014 года спортивными менеджерами стали почти 200 студентов, а география уникального учебного заведения расширилась до 48 государств.

- Университет прогрессирует, главным свидетельством этого является то, что второй год подряд по единственному международному рейтингу SportBusiness International РМОУ занимает второе место в Европе. Это визитная карточка во всем мире. Еще одно доказательство – рост конкурса, приблизительно от 15 до 18 человек на место в зависимости от траектории обучения, приходится даже ужесточать набор. То, что ребята становятся более академически сильными, показывает, что мы на правильном пути, - подчеркнул ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

За год учебы студенты осваивают темы «Экономика спорта и олимпийских игр», «Управление, политика и олимпийское движение», «Исследования в спортивном менеджменте», «Спорт и олимпийские игры как бизнес», «Спортивный маркетинг и коммуникации». Уже в будущем году обязательным модулем на всех курсах станут предметы, посвященные темам антидопингового регулирования. Преподают на курсе известные российские и зарубежные эксперты, профессора из ведущих университетов и олимпийских исследовательских центров разных стран мира. Большое внимание уделяется практическим занятиям и стажировкам. Студенты РМОУ проходили практику на зимних Олимпийских играх, этапах Гран-при «Формулы-1», стажируются на крупных международных соревнованиях и в офисах ведущих компаний спортивной индустрии.

- На учебу в Сочи я приехал из Парагвая, получил грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Одним из самых важных предметов для меня стали модули, посвященные организации крупных спортивных событий. По возвращению в свою страну, буду работать в национальном Олимпийском комитете на должности советника

руководителя. Недавно уже был в Боливии, стажировался во время Южно-Американских игр, - поделился впечатлениями выпускник РМОУ Бруно Сапиенза из Парагвая.

Востребованы выпускники Олимпийского Университета и в Сочи. По словам главы города Анатолия Пахомова, сегодня нет ни одного сотрудника департамента спорта администрации курорта, кто-бы не прошел обучение в РМОУ.

- Российский Международный Олимпийский Университет - большая честь и привлекательность для Сочи. Здесь преподают специалисты со всего мира, учатся студенты из разных стран, они видят город, и в последствие, дают рекламу городу. Мы довольны, что благодаря олимпийскому наследию у нас появился такой университет, - подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Сегодня Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) ведет набор слушателей на курс «Мастер Спортивного Администрирование» в следующем учебном году. Прием заявлений от желающих стать востребованными специалистами и спортивными менеджерами самого высокого класса продлится до конца лета 2018 года.

Ирина СИЗОВА