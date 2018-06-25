Немцы ломят, гнутся Шведы…

Увидеть игру действующих Чемпионов мира, команды Германии, на стадионе «Фишт» в Сочи, собралось более 44 тысяч человек. Ставшая счастливой год назад на Кубке Конфедераций арена вновь принесла удачу футболистам бундестим. А ведь после досадного поражения от Мексики болельщики уже начали поговаривать о чемпионском проклятье. Обладатели Кубка мира уже несколько раз не смогли даже выйти из группы на следующем мундиале. Так было с французами в 2002, итальянцами в 2010 и испанцами в 2014 году.

- Мы – Чемпионы мира! Но даже мы сталкиваемся с командами, которые хотят и умеют сражаться. Поэтому мы будем вести свою игру, показывать реакцию и смотреть как будут развиваться события. Уверен, нам повезет, а отсутствие травм нам поможет, - поделился мнением о чемпионском проклятье главный тренер сборной команды Германии Иоахим Лев.

Основная задача для футболистов бундестим на матче в Сочи была - справиться с волнением и собрать, что называется, «волю в кулак». Такое мнение высказал чемпион мира 1998 года, капитан сборной Франции Марсель Дессаи. С трибуны он болел за сборную Германии.

- Немецкие футболисты испытывают огромное давление со стороны болельщиков. Если они смогут преодолеть этот напор, то, безусловно, победят. Команда – очень сильная. Но в любом случае болельщики получат удовольствие от игры, Россия организовала потрясающий Чемпионат, - заявил знаменитый футболист.

В день матча стадион «Фишт» словно разделился на два лагеря. С одной стороны – желтый сектор шведских болельщиков, получивших надежду на победу. С другой – немцы, продолжающие верить в свою команду.

- Это был настоящий детектив, драма, - так позже опишет матч Иоахим Лев.

Драматичных ситуаций в игре, действительно, было много! Сколько не говорили специалисты, что шведы – команда с оборонительной тактикой, но именно они открыли счет. На 32-ой минуте игры Ола Тойвонен завершил быструю атаку после отбора в центре поля. Крики радости и восторга со стороны «желтых» трибун. Пугающая тишина у немцев.

- Немцы снова матч сольют! Хотя даже судья на их стороне. Смотри, явно пенальти был, а он не назначил, - прокомментировал ход игры коллега из спортивного СМИ.

Действительно, польский арбитр Шимон Марциняк позволил немцам продолжать игру после того, как шведского футболиста Маркуса Берга сбил немецкий защитник Жером Боатенг. Судья даже не посмотрел эпизод с помощью системы VAR.

- Сегодня мы сделали абсолютно всё, что было в наших силах. У нас были отличные шансы в первом тайме. Германия по-прежнему одна из

лучших сборных в мире! Что касается неназначенного пенальти, мы считаем, что он должен был быть, нас поддержал и тренерский штаб. Однако я ничего не могу сказать по поводу этого эпизода. Я бы хотел, чтобы судья вынес решение в нашу пользу, но этого не произошло. Считаю, что пенальти был, и в принципе за счёт него мы могли бы одержать победу, - прокомментировал ситуацию защитник сборной команды Швеции Понтус Янссон.

Во втором тайме Йоахим Лев решился рискнуть, сменив полузащитника на форворда и добавив работы шведским футболистам. На 52-ой минуте матча Марко Ройс забил первый гол в ворота шведов. Но все же ничья немцев не устраивала никак, ехать домой так рано чемпионы мира не собирались. Даже несмотря на схватившего удаление Боатенга, игроки бундестим упорно гнули свою линию и продолжали верить в удачу «Фишта». За 30 секунд до вылета у сборной Германии оставался только один шанс. Штрафной. Фантастический удар Крооса в девятку заставил замолчать огромную шведскую армию.

- Гол Крооса должен войти в учебники по футбольной истории. Это особенная ситуация. В первой половине матча у него были ошибки, а на 95-й минуте он забил решающий гол, - поделился мнением нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

Главный тренер сборной Швеции после игры признается, что это было самое сложное поражение в его карьере. К тому же после завершения игры действующие чемпионы повели себя совсем не по-чемпионски. Вместо рукопожатий с проигравшими, они бурно праздновали победу прямо перед скамейками тренерского штаба команды-соперника.

Сегодня, вернувшаяся в игру «немецкая машина», готовится к матчу с Южной Кореей. Теперь от немцев ждут только победы. А матч Швеции и Мексики теперь уж точно не будет мирным. Из этой пары пройдет дальше только один.

Буквально через полчаса после драматического матча хлынул ливень. Казалось, даже небо плачет вместе со шведскими болельщиками и командой, которая была так близка к победе над чемпионами.

Ирина СИЗОВА