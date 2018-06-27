Спортивными состязаниями на городском озере открыла сегодняшний день молодежь Горячего Ключа. 26 июня по всей стране отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Популяризировать идею здорового образа жизни юные горячеключевцы решили не только словом, но и делом. Перетягивание каната, дартс, комбинированная эстафета – настоящая спортивная баталия развернулась в парке сразу на нескольких площадках.

Впрочем, одним мероприятием на озере Международный день борьбы с наркоманией не ограничился. Сегодня с утра старшеклассники и студенты города приняли участие в акции «Чистый город – без наркотиков»: найденные по городу надписи, пропагандирующие приобретение и потребление наркотических веществ, ребята закрасили, а информацию передали в правоохранительные органы.

Самые юные жители города без внимания также не остались. Для детей в ТО «Перекресток» организовали тематическую игровую программу «Твое здоровье в твоих руках».