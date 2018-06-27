И Путин не помог…

В шапках-ушанках, несмотря на 30 градусную жару, и в масках с изображением Президента России Владимира Путина поддерживали свою команду австралийские болельщики в Сочи. На стадионе «Фишт» прошел матч между сборными Австралии и Перу.

- Мы любим России. Мы летели сюда 30 часов, чтобы поддержать свою команду. Сначала из Сиднея в Дубай, потом в Москву, потом в Казань, а сегодня в Сочи. Здесь потрясающе – очень красивый город, очень гостеприимные люди и очень вкусный шашлык, - рассказала школьная учительница из Австралии Аманда Смит.

Матч в Сочи была возможностью для команды Австралии получить путевку в плей-офф. Для перуанцев эта игра стала вопросом престижа. Свои шансы латиноамериканцы упустили, проиграв Дании и Франции. Но для 12 тысяч футбольных болельщиков из Перу, такой расклад казался не важным. Их команда попала на Чемпионат мира по футболу впервые за 36 лет. Поэтому перуанцы закладывали дома, продавали машины, но покупали билеты в далекую Россию.

- Футбол – очень популярен в нашей стране. Мне 29 лет и попасть на Чемпионат мира было моей мечтой, и мечтой моего отца. И вот мы здесь. Это просто потрясающе, - поделилась болельщица из Перу.

- А мы своему сыну обещали, если выйдем на Чемпионат, обязательно приедем в Россию. Он футболом занимается с 4-х лет. Летели долго – через Мадрид, Москву. Стадион просто потрясающий, очень красивая архитектура. Даже не думал, что такое может быть. После Сочи еще полетим на матчи французской команды, - рассказал инженер из Перу Карлос Энрике Монтес с огромным амулетом бога солнца на груди.

И видимо, солнце, которому покланялись, еще древние инки услышало молитвы многочисленных перуанских болельщиков. Сборная Перу одержала победу 2:0. Значимый вклад в историю перуанского футбола внес нападающий Андре Каррильо. Несмотря на игровое преимущество австралийцев, он эффектным ударом с лета открыл счет в матче. Своим мячом 27-летний футболист принес перуанцам первую за 40 лет победу на мировых первенствах.

- Мне кажется, что я играл хорошо в последнее время, но могу играть и еще лучше, это мы обсуждали с тренером. Без сборной я никто, а у нас хорошие игроки в команде собрались, без них ничего бы не было. Лучше бы я похуже сыграл, но команда прошла в 1/8 финала, хотя болельщики, конечно, все равно довольны нами, - отметил Андре Каррильо.

Игра в Сочи была достойным завершением Чемпионата мира для команды Перу. С поля перуанские футболисты уходили под дружную песню болельщиков о любви к родине. Австралийцы стянули смешные ушанки и маски Путина. Им еще предстоит 30-ти часовой путь домой.

Ирина СИЗОВА