В Краснодарском крае состоится турнир по футболу на Кубок Губернатора

В Анапе стартовал второй этап Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд. В мероприятии, которое проводится ежегодно в течение последних 11 лет, принимают участие все муниципалитеты и районы Краснодарского края - сотни тысяч детей, учащихся общеобразовательных и спортивных школ. В 2018 году участники турнира будут выступать в трёх возрастных группах.

Кубок губернатора по футболу среди детских дворовых команд проходит в канун главного футбольного события – Чемпионата мира по футболу в России. Турнир проходит в четыре этапа: на первом соревнования проходят внутри городских поселений, второй этап – районный, и на третьем этапе в семи зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Традиционно организатором турнира выступает министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. В Анапе проведение второго этапа в этом году проводится при поддержке Coca-Cola HВС Russia совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Победители и призеры зональных турниров встретятся на финальной игре.

Четвертый финальный этап состоится 28 июня в городе Анапа на стадионе «Спартак» по адресу: ул. Гребенская, 4. В этот же день состоится награждение участников.

«Турнир, который проходит уже одиннадцатый год подряд, организует досуг детей и подростков в период летних каникул, непосредственно популяризует развитие массового футбола в Краснодарском крае, нашем городе-курорте и выявляет талантливых юных спортсменов. Это остается важным аспектом развития не только среди юных спортсменов, но и среди населения, которое остается неравнодушным к играм», - отмечает начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко.

«Развитие юношеского футбольного движения имеет для нас особое значение – вот уже 11 лет мы поддерживаем проведение всероссийских соревнований по футболу «Кубок Губернатора». Это уникальный турнир для молодых игроков-любителей, который дает шанс принять участие в настоящих соревнованиях и сделать первые шаги в профессиональной футбольной карьере. Но самое главное – это, конечно, любовь к спорту, которую турнир помогает воспитывать», - отмечает Елена Цыкало, руководитель направления коммуникаций Coca-Cola HBC Россия в Центральном и Южном регионах.

Соревнования будут проходить во всех 44 муниципальных образованиях края с 13 июня по 29 июля. В 2018 году по прогнозам ожидается еще большее количество как болельщиков, так и участников турнира.