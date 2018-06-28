Футбол по Розенталю

Избежать «трудностей перевода» зарубежным болельщикам в России поможет специальное футбольное приложение. Необычная программа Globall Football 2018, которая пользовалась популярностью во время мундиаля в Бразилии в 2014 году, пополнилась терминами на русском языке. Сейчас болельщики могут найти перевод таких футбольных выражений как «Обход Пеле» и «Финт «Радуга». Это результат сотрудничества экспертов созданного в Сочи Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) с бразильскими коллегами из Университета Порту Аллегре, группы Олимпийских исследований PUCRS (GPEO).

- Получив предложение от бразильских коллег о партнерстве в этом проекте, РМОУ сразу и с удовольствием его принял. Работа оказалась весьма непростой, но чрезвычайно интересной: провести правильное соотнесение терминов, корректно их объяснить и объединить, изложить все не схематически, а «живым языком». Нет необходимости объяснять значимость этого приложения для туристов, которые уже сегодня приехали к нам и которым интересна наша культура, наш язык, не исключая футбольный сленг. Наш проект – это именно тот инструмент, который сейчас нужен, который поможет поклонникам футбола оказаться в едином коммуникационном поле, разговаривать в прямом смысле – на одном языке. Мы надеемся, что созданная нами часть приложения позволит лучше понять русский менталитет, сблизит наших соотечественников и зарубежных поклонников футбола, - отметил проректор РМОУ по научной работе, профессор Николай Пешин.

В первую очередь, приложение рассчитано на многочисленных туристов, приехавших в Россию на Чемпионат мира, а также специалистов по коммуникациям. Всего в нем собрано 300 футбольных терминов, которые делятся по темам: «арбитраж», «разметка футбольного поля», «экипировка/ инвентарь», «действия», «позиции игроков», «правила игры», «тактика» и «люди».

- Наши партнеры из Российского Международного Олимпийского Университета очень помогли нам – в частности, с корректным переводом терминов. В 2022 году к Чемпионату мира в Катаре мы планируем запустить и блок терминов на арабском языке, - говорит координатор группы Олимпийских исследований, профессор Нельсон Тодт.

Помимо русского, в футбольное приложение сегодня встроены португальский, испанский и английский языки.

Ирина СИЗОВА