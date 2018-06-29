Масштабным спортивным праздником в Горячем Ключе отметят 29-й Всероссийский олимпийский день

В эту субботу гостей городского парка культуры и отдыха ждет насыщенная программа.

Соревнования, выступления, конкурсы, и, конечно же – призы победителям. Завтра с 10 утра в парке на озере будет жарко не только от летнего солнца. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню, начнется с зарядки. Проведет ее заслуженный мастер спорта по прыжкам на батуте, двукратный Чемпион Европы и пятикратный Чемпион мира Герман Хнычёв. Бодрое начинание Чемпиона подхватят воспитанники спортшкол города, которые продолжат мероприятие показательными выступлениями.

Триатл, «Веселые старты», ГТО, спортивная викторина – для гостей парка будут работать различные тематические площадки, на которых можно будет не только насладиться спортивным зрелищем, но и принять непосредственное участие: проверить свою силу, меткость, ловкость и выносливость при сдаче нормативов, в дартс, настольном теннисе, комбинированной эстафете, перетягивании каната и других дисциплинах. Обо всем многообразии видов спорта, культивируемых в Горячем Ключе, на празднике расскажут представители спортшкол города. Здесь же родители смогут узнать о зачислении детей для бесплатных занятий в различных секциях.

Получить заряд бодрости и хорошего настроения на масштабном спортивном празднике приглашаются все жители и гости Горячего Ключа. Начало мероприятия – в 10 часов. Вход – свободный.