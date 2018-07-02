Сборная России едет в Сочи

После победой над командой Испании, российские футболисты выйдут на поле стадиона «Фишт» в матче четвертьфинала. Для сборной нашей страны – это настоящий рекорд – таких результатов на Чемпионате мира Россия добилась впервые. Сразу же по завершении игры команду с впечатляющей победу, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты, поздравил Президент России Владимир Путин.

- Как можно не верить в то, что ты победишь и пройдешь дальше? Мы знали, к какой цели мы идем. Мы понимали, что испанцы сильнее, но все должна была показать игра, - рассказал тренер сборной России Станислав Черчесов.

Исторический матч четвертьфинала Чемпионата мира пройдет в Сочи 7 июля в 21:00. Российская сборная встретится с командой Хорватии, которая обыграла датчан в Нижнем Новгороде.

- Олимпийская столица готова к встрече на 100 процентов, начиная от инфраструктуры, заканчивая поддержкой болельщиков, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В рамках Чемпионата мира по футболу Сочи уже принял пять матчей. На поле стадиона «Фишт» выходили команды Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии, Перу, Уругвая. Матч команды России и Хорватии станет завершающей игрой для олимпийской столицы в рамках мундиаля.

Ирина СИЗОВА