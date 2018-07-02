Спортивно, позитивно и весело проводили в Горячем Ключе первый месяц лета. На курорте отметили 29-й Всероссийский олимпийский день.

Субботнее утро в городском парке культуры и отдыха началось с зарядки. Ее для всех желающих провел заслуженный мастер спорта по прыжкам на батуте, двукратный Чемпион Европы и пятикратный Чемпион мира Герман Хнычёв. Бодрящая разминка продолжилась показательными выступлениями воспитанников клуба «Flash light», после которых юные горячеключевцы проверили свою силу, ловкость и выносливость в самых разных дисциплинах.

Триатл и нормативы ГТО, комбинированная эстафета, перетягивание каната и тематическая викторина – все многообразие спортивных дисциплин ребята опробовали на практике. Своей энергичностью, позитивным настроем ребята «заразили» и гостей мероприятия, которые также присоединились к спортивному празднику.