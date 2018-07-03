Они сыграли за нас!

Российские болельщики до сих пор под впечатлением победы сборной России над сборной Испании на чемпионате мира, а западные журналисты не перестают восхвалять выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал ЧМ-2018, отмечая блистательную игру Игоря Акинфеева в прошедшем поединке.

Матч собрал на стадионе «Лужники» аншлаг: на арене присутствовали более 78 тысяч болельщиков.

На одиннадцатой минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам так и не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти россияне оказались сильнее — 4:3. Акинфеев отразил два мяча — от Коке и Яго Аспаса, чтобы вывести хозяев турнира в четвертьфинал, после чего «Красная фурия» отправилась паковать чемоданы.

Первого июля победу своей сборной праздновала вся Россия. Сотни людей пришли вечером в воскресный день в центр Краснодара, чтобы отметить выход российской сборной в ¼ финала ЧМ-2018. Они принесли с собой российские флаги и танцевали почти до двух часов ночи, отмечая победу своей национальной сборной, в составе которой выступает и игрок клуба «Краснодар» Федор Смолов.

Испанской сборной сильно досталось от соотечественников. По мнению одного из зарубежных специалистов, «Россия продемонстрировала уважение испанской атаке, казавшейся отточенной годами. Но на самом деле ничего этого не было, а была какая-то дворовая тактика с исполнением пещерного уровня. Россия ждала серии пенальти, совсем не боясь этой лотереи. И использовала свой шанс. С первого дня мундиаля Испания была неузнаваемой: испуганной, без присущей ей солидности, без веры в себя. Что теперь остается? Жить воспоминаниями».

Терпение и большая черновая работа оказались противоядием российских футболистов против игры сборной Испании. Один из главных претендентов на Кубок мира был выбит из престижного турнира. Наши ребята понимали, что соперник силен, но все-таки добились победы и теперь впервые в истории сыграют в четвертьфинале. Игра со сборной Хорватии состоится седьмого июля в Сочи.

Михаил МИШИН