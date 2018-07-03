Сосиска надежды сборной России

Болеть за российскую сборную в Сочи будет знаменитая «троица в кокошниках». Фанаты, жующие хот-доги, стали своеобразным талисманом российских футболистов после исторической победы над Испанией. В самый напряженный момент матча с «Красной фурией», когда наша сборная пыталась вырвать победу, в кадр попали забавные болельщики. С невозмутимым видом троица в кокошниках жевала хот-доги, в то время как вокруг творилось настоящие безумие. Спустя несколько часов необычные болельщики завоевали невероятную популярность в социальных сетях и стали не менее известны, чем российские футболисты. Наряду с кадром, когда вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбил пенальти, «троица в кокошниках» была единодушно признана кадром дня.

- Игра игрой, а обед по расписанию, - комментировали происходящее одни пользователи соцсетей.

- Играйте так, как мы за вас жрем, - вторили им другие.

- Мы все болели, как могли, - подписывали третьи.

После матча имена забавных болельщиков стали известны всем пользователям Интернета. Инна Каленская, ее муж Дмитрий Игнатюк и их племянник Юрий Игнатюк признались, что сами не обратили внимания на то, как жевали хот-доги.

- Мы болели весь матч, совсем не ели, больше пили и все силы отдали. И камеры застали нас в тот неловкий момент, когда мы взяли полминуты, ожидая пенальти, на перерыв и я думаю, безусловно, эти силы передались вратарю и команде. Это была сосиска надежды для нас. А оказалось для всех. Я теперь каждый матч ее буду есть. Это точно! – пообещал старший из «трио» Дмитрий Гнатюк.

Кстати, необычная троица призналась, что в победу сборной России не верили и даже поставили деньги на команду Испании. Но за наших, все же болели.

Интернет-аудитория уже увековечила болельщиков в десятках мемов, а организаторы чемпионата пригласили стать талисманами нашей сборной по футболу во время четвертьфинала, который пройдет в Сочи 7 июля. На поле стадиона «Фишт» российские футболисты выйдут в матче против Хорватии. Поддерживать их будет «троица в кокошниках» с сосиской надежды.

Ирина СИЗОВА