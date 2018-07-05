На чемпионской высоте

Порядка 550 тысяч болельщиков уже посетило стадион «Фишт» и фан-зону в Сочи в ходе чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал вице-губернатор края Николай Долуда.

— Всё проходит на высоком организационном уровне,— отметил Николай Долуда. — Иностранные болельщики восхищены гостеприимством Кубани, мы не получили ни одного замечания или нарекания в адрес края или муниципальных образований, где размещаются базы команд и проводятся матчи мирового первенства. И участники, и гости чемпионата довольны организацией безопасности как во время проведения матчей, так и в целом в местах массового пребывания людей.

По словам вице-губернатора, все системы и оборудование «Фишта», тренировочных площадок исправны и работают в штатном режиме, сбоев не было. В ходе матчей чемпионата стадион посетило более двухсот тысяч болельщиков, еще порядка 350 тысяч гостей вместила фан-зона в Сочи.

Болельщики отмечают насыщенную культурную программу в фан-зоне, качество питания на предприятиях общепита в Сочи, где обязательно присутствуют блюда кубанской кухни. Слаженно работают медицинские сотрудники: гости чемпионата в случае необходимости получают своевременную медицинскую помощь.

Транспортное обслуживание чемпионата также организовано на самом высоком уровне. Все показатели полностью соответствуют нормативам ФИФА.

— В дни матчей на маршруты выезжает 130—140 автобусов и семьдесят пар электропоездов. Выход болельщиков после матча из чаши стадиона занимает до 15 минут, с периметра стадиона — до 25—30 минут. В целом в дни игр от 16 до 25 тысяч гостей в течение часа вывозятся шаттлами и железнодорожным транспортом. Остальные болельщики к своим гостиницам на территории Олимпийского парка добираются пешком, любуясь вечерним Сочи,— рассказал Николай Долуда.

Четко отлажена деятельность волонтеров оргкомитета, городских волонтеров и контролеров-распорядителей. Большую помощь в охране общественного правопорядка полиции оказывают казаки Кубанского казачьего войска. Они несут службу на транспортных узлах: в аэропорту, на железнодорожном вокзале, по внешнему периметру стадиона «Фишт», на главных маршрутах Олимпийского парка, во всех населенных пунктах, начиная от Лазаревского и заканчивая Красной Поляной. Кроме того, совместные патрули полиции и казаков помогают гостям мундиаля в решении возникающих вопросов.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края