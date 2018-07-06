Наша семья — наш футбол

Почти четверть века супруги Волошины вместе. Они воспитали троих сыновей, каждый из которых связал свою жизнь с футболом.

Виктор и Ольга Волошины служат в Отделе МВД России по Тихорецкому району. Виктор Иванович — специалист информационных технологий, связи и защиты информации, майор внутренней службы. Ольга Валерьевна — бухгалтер. Совсем скоро Волошины отметят серебряную свадьбу. Секрет счастливой семейной жизни, делится Ольга Валерьевна,— общие интересы. У них это футбол. И муж, и трое сыновей — спортсмены. Жена и мама — главная болельщица семейной команды.

Виктор Волошин начал карьеру футболиста в далеком 1976 году в Узбекской ССР и уже в 1986 году принял участие во всесоюзных соревнованиях. С 1995 года он играет в футбол за команду «Динамо» на районных и краевых соревнованиях. Когда в семье Волошиных родился первенец, никто не сомневался, что он тоже будет футболистом. Сначала ДЮСШ «Альтаир», потом пятилетнее обучение в Академии футбола ФК «Кубань» г. Краснодара. Константин завоевал множество кубков, наград и медалей не только на районном и краевом уровне, но и на всероссийских и международных турнирах. Сейчас он мечтает о карьере тренера и идет к своей цели. Средний сын Иван, так же, как и старший брат, первые шаги к профессиональной игре делает под руководством тренеров местной детско-юношеской спортивной школы. Его амплуа — голкипер, совсем скоро он сравняется с Константином по количеству завоеванных медалей. Одиннадцатилетний Виктор не отстает от братьев и отца. Он обучается в Академии футбола ФК «Краснодар».

Спортивная семья полицейских каждые выходные проводит на футбольном поле. И пусть отец и сыновья защищают честь разных команд, они всегда поддерживают друг друга на всех соревнованиях. Сейчас в дни проведения чемпионата мира Волошины болеют за национальную сборную и стараются не пропустить ни одной трансляции игр нашей команды.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю