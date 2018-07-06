Сборная России по футболу прибыла в Сочи

Уже в субботу вечером на стадионе «Фишт» российские футболисты сыграют, возможно, самый важный матч. Впервые в истории наша команда выйдет на поле в четверть финале Чемпионата мира. Российским футболистам предстоит встретиться с командой Хорватии. Смотреть игру по телевизору планирует 60 миллионов россиян. На стадионе «Фишт» соберется около 45 000 поклонников футбола, все билеты на стадион проданы. В гостинице, где разместилась сборная команда России, футболистов встречали болельщики. А сочинская телебашня зажглась триколором.

- Здравствуй, Сочи! Спасибо за теплый прием, - появилась запись в официальных соцсетях российской команды.

В день перед матчем российские футболисты проведут тренировку в Сочи. Команда Хорватии привыкает к климату олимпийской столицы уже пять дней. С хорватами россияне играли трижды, и победить ни разу не смогли. В отборе на Евро-2008 оба матча завершились нулевой ничьей, а в товарищеском поединке в ноябре 2015-го в Ростове-на-Дону "шашечные" были сильнее, выиграв со счетом 3:1. Победу хорватам предсказала и сочинская выдра Гарри. Правда, после ошибочного прогноза матча Россия-Испания, когда зверек пророчил победу испанцев, Гарри вышел из доверия болельщиков. Исход встречи команд Россия и Хорватия в Сочи решится 7 июля. И если сборная России победит в матче с Хорватией, на телевышке зажжется иллюминация, которая станет большим сюрпризом для жителей и гостей Сочи.

Ирина СИЗОВА