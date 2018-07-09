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Российские болельщики убрали мусор на стадионе после матча с Хорватией

Понедельник, 09 июля 2018 06:50
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Болельщики сборной России убрали за собой мусор после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией (1:1, 3:4 по пенальти). Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Напомним, в основное время матча Россия — Хорватия счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил равновесие на 115-й минуте.

В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич.

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