Евгений Филиппов: «К чемпионату мира мы были готовы»

Министерством здравоохранения Краснодарского края было организовано медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу-2018. Судя по количеству положительных отзывов, медики справились с задачей блестяще. За время ЧМ по футболу в Сочи медпомощь была оказана около 1300 пациентам, абсолютному большинству из них — амбулаторно. С госпитализациями, которых, к слову, было немного, кубанские врачи справились настолько успешно, что заслужили похвалы и отличные отзывы иностранных болельщиков всего мира. США, Уругвай, Испания, Франция, Голландия, Саудовская Аравия — все благодарят медиков Кубани за компетентность и доброжелательность!

О том, как выстраивалась «медицинская защита» гостей мундиаля, мы поговорили с министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым.

— Евгений Федорович, давайте вспомним, как всё начиналось. Какие были первые впечатления врачей от старта чемпионата?

— Вы помните, что чемпионат мира по футболу начался в Москве с матча Россия — Саудовская Аравия. Блестящий результат российской сборной — 5:0. Это была грандиозная победа. И вместе с игроками, тренерами, президентом болела вся страна. А у медиков это проявлялось таким образом (я сейчас расскажу на примере Кубани): мы поняли, что все болезни лечатся футболом.

После окончания матча Россия — Саудовская Аравия количество вызовов «скорой помощи» на Кубани сократилось в два раза. Позитивные эмоции от футбола заставили кубанцев и гостей края забыть о болезнях и праздновать победу.

Интересно, что пик вызовов пришелся на период игры. В разгар матча переживания захлестнули болельщиков. Однако сразу после окончания матча зафиксирован рекордный спад количества вызовов «скорой помощи» по краю. Все забыли о болезнях и пошли праздновать!

И еще один пример вам приведу: футбол влияет даже на рождение детей. От волнения за сборную России женщина из одного приморского города нашего края двумя неделями раньше срока родила сына и назвала его в честь Александра Головина. У нее начались роды от избытка эмоций во время матча. В тот момент, когда Головин забивал финальный красивый гол в ворота Саудовской Аравии, роженицу уже привезли в роддом на «скорой». Родился здоровый мальчик, который теперь носит имя знаменитого российского футболиста.

— А еще ведь была история в Сочи…

— Верно! В перинатальном центре горбольницы №9 Сочи вообще много интересных историй. Всего за время проведения чемпионата в Сочи родилось пятьсот детей. Такая вот красивая ровная статистика… Хотя на самом деле это не просто статистика — это наше будущее. Одна из мам в Сочи назвала сына Артемом в честь футболиста Дзюбы.

— Да, а роды у этой женщины принимали вы…

— Да. У нас даже в это время в операционной работала съемочная группа одного из федеральных телеканалов. И решение женщина приняла прямо на операционном столе. Я и не знал, какое имя она даст ребенку, только помню, всё просила закончить операцию и поместить ее в палату, чтобы посмотреть матч!

— И что, вот так и сказала во время операции, что назовет сына Артемом?

— Ну да. Я оперирую, она под местной анестезией, в сознании — мы с ней можем общаться. И ребята, корреспондент и оператор, у нее спрашивают: «Как хотите назвать ребенка?» Она им сказала, что в честь Дзюбы. Это было неожиданно… Есть даже видео этого момента.

— А что за история с рекордным количеством двойняшек?

— Это вообще уникальный на сегодняшний день случай. У нас даже шутка такая родилась, что в дни футбольных матчей даже дети появляются на свет «командами». За время ЧМ только в перинатальном центре горбольницы №9 Сочи родилось восемь двоен. Представляете: шесть двоен за первые десять дней матча, а потом еще две. Так интересно получилось. Двойняшки — это же спортсмены от природы. Они даже в утробе матери соревнуются, кто первый появится на свет. А тут еще такое событие, как чемпионат мира в родном городе. Точно вырастут спортивные ребята!

— Если говорить о медобеспечении чемпионата мира в целом, сложная была для медиков задача?

— Краснодарский край не первый раз встречает такое масштабное международное мероприятие, и все действия по организации медпомощи отработаны и налажены. Все службы кубанского здравоохранения были полностью готовы оказать медицинскую помощь участникам и гостям в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Только на стадионе «Фишт» было создано семь медицинских пунктов. Все они прошли лицензирование и были оборудованы в соответствии с требованиями FIFA.

Для работы в семи медпунктах и на территории фан-зоны было задействовано 156 медицинских работников, из них 95 специалистов привлечены из медицинских организаций края. Все сотрудники, задействованные в подготовке и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в городе Сочи и местах размещения баз команд-участниц, прошли аккредитацию FIFA.

— А как оказывалась экстренная медпомощь?

— В дни матча на дежурство заступали двадцать мобильных бригад: две на игровом поле и восемнадцать мобильных медицинских бригад для зрителей. В составе этих бригад были врачи — анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи и др.

Еще одиннадцать бригад скорой медицинской помощи работали в периметре стадиона на автомобилях. За периметром стадиона, на так называемой последней миле, дежурили еще одиннадцать бригад скорой медицинской помощи.

— А в районе фан-зоны?

— Площадка фестиваля болельщиков располагалась в районе Южного мола Морского порта Сочи. Ее вместимость — до десяти тысяч зрителей. На зрительской площадке располагались еще семь медицинских бригад: одна бригада находится на постоянном дежурстве на медицинском посту, три пешие бригады патрулировали зрительскую и медицинскую зону, две выездные бригады на реанимобилях находились на парковке площадки и одна выездная бригада на реанимобиле — в непосредственной близости от входной группы.

— Как происходило общение медиков с иностранцами?

— Медицинские работники прошли курс интенсивной практики по английскому языку. В каждой медорганизации, участвующей в оказании медицинской помощи, круглосуточно дежурил сотрудник, владеющий английским языком.

Вообще, все специалисты, включая персонал бригад скорой медицинской помощи, в 2017—2018 годах прошли обучение по программам подготовки FIFA. Были также привлечены специалисты, владеющие иностранными языками, и в диспетчерскую службу, и в бригады Станции скорой медицинской помощи г. Сочи, размещенные в периметре проведения соревнований.

Кроме того, было организовано дежурство врачей-специалистов, владеющих иностранными языками, и переводчиков в приемных отделениях медицинских организаций.

— Евгений Федорович, а закупалось ли дополнительное оборудование для проведения чемпионата?

— Да, в соответствии с программой подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу был проведен анализ и определены потребности в модернизации медоборудования к 2018 году. Как результат усилена клинико-лабораторная база медицинских учреждений в местах расположения баз команд. Из бюджета края губернатором Вениамином Ивановичем Кондратьевым были выделены средства на медицинское оборудование (рентгеноаппаратура, лапароскопы, бронхоскопы, стоматологические установки, аппараты для искусственной вентиляции легких и т. д.) и на медикаменты для медицинских укладок машин скорой медицинской помощи и медицинских пунктов. Вообще, во всех медицинских организациях был сформирован резервный запас медицинских изделий и медикаментов, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций.

Усилен и автопарк «скорой». Закуплено 28 автомобилей класса С, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Спецтранспорт приобретен во все города, участвующие в мероприятиях чемпионата мира.

Но я хочу подчеркнуть, это важно, что всё оборудование и «скорые» будут работать для жителей и гостей Кубани и после чемпионата мира! Особенно оно востребовано в летнее время, когда на Кубань приезжает огромное количество отдыхающих: численность населения возрастает в несколько раз, соответственно, растет и нагрузка на медиков.

— Евгений Федорович, а вы как оцениваете работу кубанских врачей на чемпионате мира?

— Все медики постарались и сделали свою работу достойно. Молодцы! Благодарю всех коллег!

Варвара СИНИЧКИНА

Фото Константина СЕМЕНЦА

Таких отзывов много из разных стран мира. Все, кто познакомился с медиками Краснодарского края, остались довольны качеством оказания помощи и дружелюбием наших врачей.

Жительница Уругвая обратилась в больницу на двадцатой неделе беременности. Женщина почувствовала недомогание и приехала в краевую больницу №4. Врачи оказали ей всю необходимую медпомощь — и она вместе с мужем смогла попасть на игру сборной своей страны.

«Большое спасибо всей команде медперсонала больницы. Нас приняли с большой любезностью и профессионализмом. Уругвайцы» — оставила она свой отзыв.

Сотрудники FIFA из Голландии и Франции тоже оставили свои отзывы о работе врачей краевой больницы №4 Сочи.

«Отлично оказанная медпомощь — компетентно и доброжелательно!» — гласит надпись в книге отзывов.

Житель Саудовской Аравии попал в больницу накануне своего дня рождения и отметил, что был приятно удивлен, что после звонка в «103» уже через пятнадцать минут спецтранспорт отвез его в больницу, где ему провели экстренную операцию.

«Я позвонил в экстренную службу — уже через пятнадцать минут меня увозила машина „скорой помощи”, а спустя два часа я лежал на операционном столе»,— сообщил Альмаглус Таляль Набил журналистам.

Житель Испании Энджел: «Всё и вся в этой сочинской больнице восхищает. Отделение эндокринологии и его заведующий изменили все представления о жителях России до моего приезда в Сочи. Сейчас я могу только сказать, что Испания любит Россию. Спасибо за ту заботу, внимание, улыбки и любовь, за всё время моего пребывания здесь. Я не забуду! P. S. Они даже выделили мне переводчика, который был закреплен за мной на всё время! Поразительно!»