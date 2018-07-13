Сработали на высокий балл

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседание оперативного штаба Краснодарского края по подготовке к ЧМ-2018 подвел итоги прошедших матчей чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае.

По словам главы региона, все игры, а их на сочинском стадионе «Фишт» состоялось шесть, прошли без единого нарекания по уровню организации. Все поставленные задачи были выполнены на отлично: разведены потоки болельщиков и отдыхающих, не было допущено скопления людей на входных группах стадиона, качественно отрегулирована работа общественного транспорта. Также губернатор отметил работу медиков, работников транспорта, сферы ЖКХ, полиции и экстренных служб.

— Каждый с честью выполнил свою функцию. Вся региональная команда — от волонтеров до руководителей проектов сработала на высокий балл и добилась результатов, которыми гордится вся Россия,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он также обратил внимание на высокие оценки проведения матчей со стороны болельщиков. Гости олимпийской столицы отметили атмосферу гостеприимства, быстрое прохождение на стадион, организацию фан-зоны для болельщиков. Высокую оценку город получил и от представителей FIFA и оргкомитета.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, за время проведения чемпионата не было зафиксировано ни одного сбоя в работе систем оборудования на стадионе. Организационным комитетом проделан колоссальный объем работ, и все матчи прошли в штатном режиме.

— В центр единого управления стадионом поступали данные из более чем двух тысяч камер, установленных на «Фиште». Такой качественной информации не было ни на одном другом стадионе в стране. Все работали в круглосуточном режиме и были нацелены на то, чтобы выполнить поставленные задачи,— подчеркнул Николай Долуда.

Генеральный координатор FIFA в Сочи Джо Риццело также отметил превосходную оценку гостей курорта.

— Здесь прошли достойные матчи, и вы показали всему миру, что в Сочи все объекты подготовлены к проведению мероприятия наилучшим образом,— резюмировал Джо Риццело.