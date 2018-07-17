Кубанские регбисты выступят на Кубке мира

20—22 июля в Сан-Франциско (США) пройдет Кубок мира по олимпийской версии регби — «регби-7».

В составе российской сборной будут выступать три представителя Краснодарского края: Владимир Остроушко, Владислав Лазаренко и Юрий Гостюжев.

Российская команда начнет выступление на турнире матчем с Гонконгом; в случае успеха соперником по одной восьмой финала станет Новая Зеландия. Возможные соперники по четвертьфиналу — Франция, Ямайка или Австралия.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края