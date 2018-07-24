Чемпион мира по ММА проведет третий бой в профессионалах

На турнире «Крым Rush» в Ялте проведут поединки бойцы ММА из России, Украины, Афганистана, США, ДНР, ЛНР, Молдавии, Южной Осетии, Хорватии, Узбекистана и Грузии.

«Воины против войны» – именно такой слоган выбрали организаторы турнира, где встретятся спортсмены из государств и отдельно взятых регионов, переживших военные конфликты в последние десятилетия. Турнир состоится 29 августа в Ялте. В главных боях встретятся бронзовый призер ЧР по вольной борьбе, чемпион мира по ММА (2 победы, 0 поражений в профессионалах) Анатолий Малыхин и боец из Узбекистана Александр Столяров (18 побед, 8 поражений), в другом бою планируется популярное в ММА противостояние России vs США в лице Марифа Пираева (21 победа, 2 поражения) и Джима Алерса (14 побед, 3 поражения).

– Мы давно хотели поучаствовать в каком-то масштабном проекте, который одновременно был бы интересен для прессы и массового зрителя, и при этом нес общественную нагрузку, какое-то сообщение для людей. И сейчас мы говорим о том, что, если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами, – говорит Григорий Карамалак, основатель и президент фонда IFAVIS (Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта), вице-президент Федерации спортивной борьбы России и главный организатор турнира. – Я сам долгое время занимался вольной борьбой, выполнил норматив мастера спорта, и мы в нашем фонде подумали, что единоборства сегодня наиболее привлекательны для молодежи, но в то же время для зрителя привычно, когда человек на ринге берет микрофон и говорит что-то важное. Самое главное – мы хотим показать, что мир, как и война, должен содержать в себе какие-то действия. Неспроста говорят «развязать войну» и «завязать теплые отношения». То есть нужно делать шаги навстречу друг другу.

Сегодня очень сложно найти бойцов без контрактов с ведущими организациями, но мы сосредоточились не на звездных именах, а на тех людях, кому есть что сказать, есть за что сражаться и многие участники этого турнира точно знают цену мирного неба над головой. Конечно, мы неслучайно выбрали Ялту как место проведения турнира: с одной стороны в последние пять лет Крым стал центром политического напряжения в Европе, с другой, мы как раз хотим показать, что приобрел этот регион, войдя в состав России, и помогать ему в развитии. Тем более географически это будет равноудаленное место от большинства участников турнира.

*** Турнир рассчитан на 9 боев в формате три раунда по пять минут с правилами, принятыми в организации UFC, но внутри ринга. Также в турнире примет участие действующий военнослужащий армии Афганистана. Несар Ахмед Ватандост является инструктором в вооруженных силах Республики и проведет поединок против крымского бойца Шумкара Абдимитала в весовой категории до 84 кг. В ближайшее время станет доступен окончательный состав участников и комментарии официальных представителей турнира.