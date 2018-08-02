Олимпийский университет — олимпийское наследие

Созданный в Сочи Российский международный олимпийский университет (РМОУ) является важнейшим элементом олимпийского наследия. Так считает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На днях он встретился с президентом МОК Томасом Бахом.

— Тем для обсуждения много, мы планируем расширять взаимодействие с коллегами из Международного олимпийского комитета по разным направлениям деятельности. Большие планы у ОКР связаны с проведением различных мероприятий. И даже не столько спортивных, сколько связанных с образовательными программами, с повышением квалификации тренеров и других специалистов. У нас есть опыт помощи спортсменам, которые завершают спортивную карьеру, которым мы могли бы поделиться с другими странами. Есть великолепный Олимпийский университет, которым мы можем гордиться как важнейшим элементом олимпийского наследия Сочи и который можем активно использовать в рамках сотрудничества с международным олимпийским сообществом,— отметил Станислав Поздняков.

В рамках встречи главе ОКР удалось обсудить с Томасом Бахом все наиболее важные и актуальные темы, которые стоят на повестке дня как во взаимоотношениях ОКР и МОК, так и в рамках участия России в международном олимпийском движении в целом. В частности, это касается вопроса восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также поднимались темы о региональном сотрудничестве, взаимодействии с соседними НОКами и участии ОКР в программах олимпийской солидарности.

— Это было мое первое личное общение с господином Бахом в статусе главы ОКР. Убежден, что наше сотрудничество будет носить исключительно конструктивный характер,— рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Ирина СИЗОВА