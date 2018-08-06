В ХК «Сочи» постараются избежать долгов по зарплатам

Гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев постарается обойтись без долгов по зарплате сотрудникам и игрокам в новом сезоне КХЛ.

По его словам, гарантий по этому поводу никто дать не может. Однако, он делает все, чтобы избежать задержек в будущем.

Также Воропаев затронул вопрос переезда в город-курорт омского «Авангарда».

«Пока сложно понять, как поделится на две команды аудитория болельщиков. Омичи не контактировали по вопросу переезда с „леопардами“, но в этом нет особой необходимости, так как ледовый дворец клубу не принадлежит», — сказал руководитель ХК.

Кроме того, Воропаев коснулся темы размера хоккейных площадок, о которых сейчас активно говорят в околохоккейных кругах.

«В Сочи есть готовая коробка под североамериканский размер, но расстояние от трибун до льда большое даже при европейских стандартах площадки», — отметил гендиректор «леопардов».