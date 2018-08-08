В рамках благотворительной акции «От чистого сердца» 22 августа в Сочи состоится хоккейный матч «Друзья России и Финляндии». В нем примут участие хоккейные звезды двух стран, в том числе несколько олимпийских чемпионов. На лёд арены «Шайба» выйдут Никита Гусев, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Яри Курри, Патрик Лайне, Евгений Малкин, Теему Селянне и многие другие.

Ранее хоккейные матчи благотворительной акции «От чистого сердца» проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Воскресенске, Казани, Магнитогорске, Твери и Чехове. Уже на протяжении семи лет на них осуществляется сбор средств на реализацию различных благотворительных проектов. Город Сочи как место проведения очередного благотворительного хоккейного матча выбран не случайно. Игру смогут посетить туристы из разных городов нашей страны, отдыхающие сейчас на Черноморском побережье Кавказа. Средства, собранные на этот раз, будут направлены на поддержку спортсменов-ветеранов и детей с ограниченными возможностями.

Ирина СИЗОВА

На снимке: Олимпийская сборная команда России по хоккею.