Залог успеха — в системной работе

Краснодарский край традиционно является кузницей чемпионов и уже четвертый год признается самой спортивной территорией России. За счет чего региону удается так долго удерживать пальму первенства в этом направлении, в чем же секрет успеха? Об этом — в интервью с первым заместителем министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергеем Мясищевым.

Развитию спорта — особое внимание

— Признание самой спортивной территорией России — это заслуга всей команды и прежде всего результат системной, планомерной работы по развитию физической культуры и спорта на Кубани,— говорит Сергей Мясищев. — Мы — один из немногих регионов России, где сохранена обширная сеть спортивных школ. В начале 2000-х годов профсоюзные спортивные школы уже не могли получать финансирование, а различные спортивные общества не могли их содержать. Поэтому на Кубани было принято важное решение, направленное на то, чтобы школы получали государственную и муниципальную поддержку. Именно благодаря этому в настоящее время мы имеем 280 таких специализированных учреждений, где воспитываются будущие чемпионы. И очень многие из спортивных школ в Краснодарском крае имеют статус школ олимпийского резерва. Это те, которые готовят спортсменов, способных выступать на Олимпийских играх. Более двухсот тысяч детей занимается в таких школах, и, конечно же, внимание руководства края к развитию спортивной инфраструктуры очень важно.

— С 2006 года наш регион переживает строительный бум в спортивной отрасли: построены десятки универсальных спортивных комплексов, сотни спортивных площадок, большие многофункциональные комплексы, объединяющие в себе три-четыре спортивных зала. Во многих городах и районах появились бассейны и ледовые арены.

Кроме этого практически в каждом муниципальном образовании были реконструированы центральные стадионы, заменено легкоатлетическое ядро, там, где это необходимо, появились новые футбольные газоны. Всё вместе, конечно же, дало мощный толчок развитию физической культуры и спорта в Краснодарском крае. И благодаря этому мы можем четыре года подряд занимать первое в место в стране, являясь самой спортивной территорией страны. На кубке, который вручается по итогам Всероссийского смотра-конкурса по организации физкультурно-спортивной работы в субъектах России, из пяти табличек победителей четыре принадлежит Краснодарскому краю.

— Вы не упомянули еще о спортивных площадках открытого типа.

— Они строятся в нашем крае с 2006 года и очень востребованы у сторонников здорового образа жизни. Размер игровой части — двадцать на сорок метров, покрытие выполняется из специального материала, который позволяет проводить соревнования по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, бадминтону. Площадки оснащены искусственным освещением, которое позволяет взрослым заниматься в вечернее время. Таких площадок во всех муниципальных образованиях нашего региона насчитывается около шестисот.

Крупные города, как Краснодар, Сочи, Армавир, Горячий Ключ, уже имели крупные спортивные объекты, а во многих малых населенных пунктах не было спортивных площадок. Поэтому глава региона принял решение о том, чтобы спорт пришел на самые отдаленные хутора и в станицы и в крае начали строить малобюджетные спортивные залы. Шесть уже построено.

В прошлом году такую работу начали в поселке Заветный города Армавира, в станице Медведовской Тимашевского района, в Крымском и Новокубанском районах, в поселке Степной Кавказского района, в ауле Урупском Успенского района. Объекты уже сданы в эксплуатацию, и дети занимаются спортом.

Не только в крупных городах

Еще в одиннадцати муниципальных образованиях в настоящее время спортивные объекты находятся на разной стадии готовности. Это в станице Анастасиевской Славянского района, в поселке Холмском Абинского района, в станице Кубанской Апшеронского района, в Ейском и Тбилисском районах, в станице Ладожской Усть-Лабинского района, в селе Белая Глина, в станице Рязанской Белореченского района, в станице Ивановской Красноармейского района, в станице Родниковской Курганинского района, в поселке Первомайский Кущевского района.

Это небольшие населенные пункты, отдаленные, и в них спортивные объекты будут построены до конца этого года. Кроме этого выделены средства на возведение спортивных объектов в поселке Ильский Северского района и станице Саратовской города Горячий Ключ. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика, и объекты планируется сдать в середине будущего года. В итоге общее количество новых малобюджетных спортивных комплексов будет двадцать.

Губернатор Кубани ставит задачу: ежегодно открывать по двадцать таких спортивных объектов в самых отдаленных муниципальных образованиях. Для этого выделяются средства из краевого бюджета, и в районах остается только определиться с местом строительства и подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию. Типовой проект нами разработан и содержит основные архитектурные и планировочные решения. Необходимо его привязать к местности и провести все согласования. Очень важно, что все малобюджетные быстровозводимые спортивные объекты позволяют заниматься спортом всем: и взрослым, и детям.

— И всё больше и больше кубанцев начинают вести здоровый образ жизни.

— Совершенно верно. Если взять в процентном соотношении, то на сегодняшний день физической культурой и спортом занимается 47 процентов жителей края, и по этому показателю мы опережаем те значения, которые определены Краснодарскому краю федеральной стратегией.

Президент России ставит задачу: к 2024 году количество занимающихся физической культурой и спортом в стране должно достичь 55 процентов от общего количества жителей. Надеемся, что Краснодарский край достигнет этих показателей раньше намеченного срока благодаря большому количеству построенных спортивных объектов.

Всеми любимая игра

— Недавно в России прошел чемпионат мира по футболу, и Кубань была причастна к этому крупному спортивному событию.

— Право провести мундиаль было завоевано именно в Сочи, когда в 2008 году состоялась презентация заявочной книги. Еще не было ни Олимпийского парка, ни Дворцов спорта «Фишт» и «Большой», ни других спортивных объектов, а презентация состоялась именно в Сочи.

В 2010 году, когда было принято решение ФИФА о том, что чемпионату мира быть в России, это дало серьезный толчок к подготовке необходимой инфраструктуры. «Фишт» строился в Олимпийском парке уже с учетом того, что затем это будет крупная футбольная арена. Реализованные архитектурные решения позволили после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр создать его как футбольный стадион, и сегодня мы можем с полной уверенностью говорить, что это одна из самых красивейших футбольных арен, где проводились матчи чемпионата мира по футболу.

Наш стадион имеет свою изюминку. Большинство футбольных арен, принимающих матчи чемпионата, назывались по аналогии с теми городами, где проводились игры: «Нижний Новгород», «Саранск» и т. д. И только два носят имя собственное: «Фишт» и «Лужники». Причем «Фишт» обладает автономным энергоснабжением, что позволяет провести соревнования даже в случае экстренного отключения электроэнергии.

Был даже курьезный случай во время одного из инспекционных визитов представителей ФИФА. Дело в том, что «Фишт» имеет не строгую форму — центр сооружения немного смещен в сторону. На это обратил внимание инспектор ФИФА, посчитав, что стадион построен неправильно, потому что высокая часть арки находится не по центру стадиона. Когда ему все объяснили, рассказали о его расположении, а находится он между морем, пляжем и горами, то он несказанно изумился и восхитился сделанным…

По жребию наш стадион достался сборным командам, которые входят в мировую элиту: Германии, Португалии, Швеции, Испании, Бельгии — на групповом этапе. Это серьезные команды, в составе которых играют известные мастера. На этапе плей-офф это были сборные Хорватии, Уругвая. И, конечно, особым, приятным сюрпризом для «Фишта» стала российская сборная.

Естественно, проведение чемпионата мира послужило мощным толчком к возникновению еще большого интереса к футболу. Сегодня огромные очереди из детей, которые горят желанием заниматься этим видом спорта. Пусть не все дети имели возможность наблюдать за футбольными матчами на стадионах, но они могли видеть известных игроков на базах размещения сборных команд, на открытых тренировках тех же сборных Бразилии, Испании, Швеции, Дании, Исландии и Польши.

ФИФА пошла нам навстречу, и билеты на открытые тренировки распространялись в детских спортивных школах Кубани. Естественно, ребята, занимающиеся футболом, могли воочию увидеть своих кумиров, рассказывали об этом своим друзьям, знакомым. В итоге в разы увеличилось количество ребят, желающих заниматься футболом. И чем больше детей придет в спортивную школу, тем больше мы сможем подготовить и сформировать из них команды, которые затем будут представлять наш регион на всероссийских турнирах.

— Вы были зрителем на матчах прошедшего чемпионата, и, конечно же, свежи еще впечатления от проведенных игр с участием лучших сборных планеты.

— Это было яркое событие, которое надолго останется в памяти всех болельщиков. Перед матчем со сборной Испании российскую команду уже многие «похоронили», что, в общем-то, неудивительно. Чего стоит проигрыш сборной Уругвая со счетом 0:3. Но игра показала, что россияне могут классно играть, биться до последнего. В день проведения матча с Испанией все россияне были одной командой, желая своей сборной только победы.

А когда в четвертьфинале нашему региону посчастливилось принимать матч с участием сборной Хорватии, то это было самое запоминающееся событие. Захватывающая игра, державшая в напряжении до последней секунды. Сорок четыре тысячи российских болельщиков были одним голосом, поющим гимн страны, и это дорогого стоит. Это был настоящий футбольный спектакль, футбольное зрелище. Забили гол — неописуемая радость, сравняли — тревога, затем разочарование. Но прежде всего преобладала гордость за достойную игру российской сборной.

Созданы и не простаивают

— Чемпионат — уже история, а как сегодня используются спортивные объекты, которые создавались к этому грандиозному событию?

— Благодаря мировому первенству мы получили огромную спортивную инфраструктуру. В частности, стадион «Фишт», который может принимать матчи различных уровней. На нем подготовлены все системы, в том числе и безопасности, которые отвечают самым современным требованиям.

Кроме этого игровые тренировочные площадки, сосредоточенные в Сочи и являющиеся краевой собственностью, используются для тренировок одноименного футбольного клуба, который начал играть в дивизионе ФНЛ и занимает достойное место в турнирной таблице.

К чемпионату было подготовлено и восемь баз сборных команд, которые также используются для проведения различных тренировочных соревнований. Пять баз, которые строились на федеральные и краевые средства, будут полностью принадлежать спортивным школам в Анапе, станице Анапской и поселке Витязево, а также в Геленджике и поселке Кабардинка. В настоящее время запущен механизм для передачи их в муниципальную собственность, чтобы муниципальные спортивные школы могли их использовать в своем тренировочном процессе.

Популярны и успешны

— Понятное дело, что футбол стал еще популярнее. Но на Кубани развиты и успешны и другие виды спорта.

— Футбол — спорт №1, и количество занимающихся этим видом спорта огромное — более 33 тысяч человек. Количество школ, имеющих отделение «футбол», переваливает за сто. Но популярна в нашем крае также гребля на байдарках и каноэ, прыжки на батуте, волейбол, гандбол, пляжный волейбол. Кубань — один из базовых регионов России для развития пляжного волейбола, потому как у нас можно тренироваться круглогодично. Именно поэтому спортсмены, представляющие Кубань в пляжном волейболе, входят в пятерку лучших спортсменов в этом виде спорта.

Также популярно и успешно в Краснодарском крае дзюдо, тяжелая атлетика, регби. Регби — молодой вид спорта для нашего региона, но тем не менее динамично развивающийся. Благодаря тому, что в программу Олимпийских игр включены соревнования по регби-7, наш клуб «Кубань» стал базовым для этого вида спорта.

— Активно занимаются спортом и люди с ограниченными возможностями здоровья.

— После того как был открыт Клуб инвалидов, который сегодня называется Центром паралимпийской подготовки, стали популярны и такие направления, как спорт инвалидов по зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха.

В прошлом году ребята, занимающиеся гандболом, стали серебряными призерами Сурдлимпийских игр, легкоатлет Алан Тыщенко завоевал золотую медаль, Мария Гришина успешно выступила на соревнованиях, и для нее это уже вторые игры. Несмотря на недуги, ребята занимаются спортом, и это им позволяет пройти социализацию в обществе, самореализоваться и добиться больших успехов в спорте.

И летом, и зимой

— Кубань традиционно славится своими успехами в летних видах спорта, но после Олимпиады в Сочи в крае стали активно развиваться и зимние виды спорта.

— Причем еще до Олимпиады важную роль сыграло открытие Школы по зимним видам спорта, которая впоследствии стала центром. После Олимпийских игр количество занимающихся зимними видами спорта в регионе возросло многократно, и сегодня мы имеем подготовленных спортсменов, которые представляют Краснодарский край на различных российских и международных соревнованиях.

Павел Кулижников — рекордсмен, чемпион мира по конькобежному спорту, Максим Траньков и Татьяна Волосожар — участники и призеры Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию, успехи в спорте и на счету фигуристов-парников Александра Энберта и Натальи Забияко. Хорошие результаты демонстрирует и женская сборная по керлингу, успешно выступающая на международных соревнованиях и завоевывающая призы европейского уровня. Назову и Алину Гридневу, которая в прошлом занималась спортивной акробатикой, а сегодня успешна во фристайле.

Особое слово хочется сказать о бобслеисте Алексее Воеводе, который в этом виде спорта в 2006 году принес первую олимпийскую награду кубанскому бобслею. В его послужном списке бронза, серебро и затем золото на сочинской Олимпиаде. Причем таких спортсменов, как Алексей, мало. Имеющих звание заслуженного мастера спорта по двум видам: в данном случае по армспорту и бобслею. Это дорогого стоит.

— Словом, Кубань — спортивный регион, что подтверждается всем вышесказанным.

— Это на самом деле так. Количество занимающихся спортом с каждым годом растет, всё больше и больше кубанцев сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Нам доверяют проведение очень крупных, знаковых спортивных соревнований, и спорт сегодня является одним из главных факторов развития нашего региона.

Беседовал Михаил МУСАЕВ