Олимпийские стипендии для олимпийской учебы

Представители семнадцати стран мира приедут на учебу в Российский международный олимпийский университет (РМОУ) в Сочи в предстоящем учебном году. Обладателями стипендии Благотворительного фонда Владимира Потанина стали двадцать претендентов из Катара, Ливана, России, Шри-Ланки, Бразилии, Китая, Франции, Уганды, Северной Кореи, Пакистана, Германии и других государств. Уже осенью они приступят к обучению по программе «Мастер спортивного администрирования» и познакомятся с лучшими практиками преподавания, опытом экспертов и спортсменов мирового уровня.

— Для нас примечательно, что растет количество заявителей, которые узнали о программе и конкурсе благодаря положительным отзывам своих коллег — стипендиатов прошлых лет. Расширяется география наших выпускников, и сама программа становится более известной: в этом году на двадцать стипендий претендовали 59 человек из двадцати стран мира. Из ряда стран, включая Хорватию, Францию, Литву, Катар, мы получили заявки впервые. Среди победителей конкурса как управленцы с многолетним стажем, так и молодые специалисты, которых объединяет любовь к спорту и желание профессионально развиваться в области спортивного менеджмента,— отметила генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Конкурс «Олимпийские стипендии» проводится уже пять лет. За это время возможность пройти обучение в РМОУ по программе «Мастер спортивного администрирования» получили 96 слушателей из 45 стран мира. Стипендии фонда покрывают расходы на обучение и проживание в кампусе Олимпийского университета, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. Победители конкурса получают доступ к фундаментальным знаниям в области управления спортом благодаря учебной программе, в основе которой современные подходы к подготовке специалистов в сфере спортивного администрирования, основанные на ценностях олимпизма.

— Каждый год мы отбираем самых талантливых и самых перспективных ребят. Среди студентов и выпускников РМОУ олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители международных соревнований. Все они сегодня являются успешными управленцами в сфере спорта. После завершения обучения стипендиаты олимпийской программы работают в оргкомитетах крупнейших спортивных соревнований, например, зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионата мира по футболу в России, трудятся в международных спортивных организациях, олимпийских комитетах своих стран, спортивных федерациях, в госструктурах, в образовательных учреждениях, бизнесе, организациях, развивающих массовый спорт,— подчеркнул ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.

Ирина СИЗОВА