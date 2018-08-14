Вопросам спорта — особое внимание

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей спорта края с профессиональным праздником — Днем физкультурника и вручил кубанским спортсменам государственные награды.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Поголов.

Как отметил в начале встречи Вениамин Кондратьев, на Кубани создаются максимально комфортные условия для занятий спортом как для любителей, так и для профессионалов. Только в прошлом году было построено пятнадцать спортивных площадок, шесть физкультурных комплексов, в этом году идет строительство еще четырнадцати комплексов на сельских территориях.

— Спорт воспитывает и создает характер. Вы — гордость края и гордость страны. Это ваш праздник — тех, кто ведет активный образ жизни, по-настоящему любит спорт. Примите мои искренние поздравления,— обратился губернатор к присутствующим.

Заместитель главы региона Николай Долуда присоединился к поздравлениям и отметил, что Кубань четвертый год подряд получает переходящий Кубок Министерства спорта России за первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди всех регионов страны.

— По итогам 2017 года число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в нашем регионе составляет почти 2,5 миллиона человек, или 48 процентов от общего числа населения края. Более 206 тысяч детей в крае посещает спортивные школы,— подчеркнул вице-губернатор.

От всего депутатского корпуса ЗСК с профессиональным праздником спортсменов поздравил Александр Поголов.

— Важно, что со стороны края вопросам спорта уделяется большое внимание. Во многом спортивные победы достигаются за счет создания достойных тренировочных баз и сильного тренерского состава,— отметил он.

В ходе встречи спортсмены рассказали главе региона об отсутствии базы для регби и краевого центра скалолазания. Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам проработать эти вопросы, рассмотреть возможность предоставления земли и помещений для этих целей.

В ходе мероприятия губернатор также наградил выдающихся спортсменов Кубани. Глава региона вручил благодарности президента Российской Федерации и министра спорта Российской Федерации четырем представителям края.

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани» были удостоены еще четыре жителя региона. Также Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности главы администрации региона. Почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» были удостоены двенадцать человек.