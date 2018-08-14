Развивая спорт и физическую культуру

В Краснодаре отметили День физкультурника. В открытом мероприятии у Дворца спорта «Олимп» приняло участие несколько тысяч краснодарцев, для которых работало более двадцати площадок активностей разных видов спорта, проходили мастер-классы. Также все желающие могли узнать о работе городских спортшкол, записаться в секции.

В праздновании Дня физкультурника принял участие глава Краснодара Евгений Первышов, председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи Законодательного Собрания края Александр Поголов, заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов, начальник Управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

— Сегодня в Краснодаре почти каждый третий занимается физической культурой и спортом, активно развивается более семидесяти видов. Мы видим, насколько массово проходят легкоатлетические забеги, велозаезды, различные спортивные фестивали. Конечно, рассчитываю, что их будет становиться только больше. К традиционным для Краснодара видам спорта добавляются новые, такие как стрельба из лука, американский футбол, пляжные виды: бадминтон, теннис. Более четырнадцати тысяч краснодарцев уже получили значки ГТО. Это здорово, и нам важно продолжать и дальше развивать спорт и физическую культуру,— сказал Евгений Первышов, отметив, что при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре начиная со следующего года планируется строительство малобюджетных спортивных комплексов в разных районах города.

День физкультурника начался с утренней разминки с фитнес-инструкторами. Далее на главной сцене прошла торжественная церемония чествования профессиональных спортсменов и краснодарских тренеров. Евгений Первышов, олимпийская чемпионка Людмила Брагина и первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев вручили знаки отличия за успешное выполнение нормативов системы ГТО.

Глава города пообщался с тренерами и спортсменами, обсудил вопросы развития разных видов спорта в Краснодаре. На открытой тренировке по стрельбе из лука поучаствовал в мастер-классе.

Директор городской комплексной спортивной школы №2 Самвел Петросян рассказал, что сейчас в школе развивается шесть видов спорта: фехтование, бадминтон, водное поло, синхронное плавание, тяжелая атлетика, с 2016 года — стрельба из лука. С 2017 года краснодарские лучники начали завоевывать призовые места на соревнованиях краевого уровня.

Одной из самых многолюдных площадок стала «Эстафета физкультурника», где желающие соревновались в спортивном ориентировании, беге и испытаниях системы ГТО, преодолевали туристическую полосу препятствий.

Также на территории около спортивного комплекса «Олимп» проходили мастер-классы по пляжному теннису, американскому футболу и скалолазанию, воркауту.

На главной аллее у «Олимпа» организаторы разместили выставку спортивных школ города. Все желающие могли пообщаться с тренерами, узнать о наличии отделений в каждой из них и условиях зачисления детей для бесплатных занятий.