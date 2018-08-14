На чемпионате Европы по универсальному бою сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю завоевали золотые медали

Младший инспектор отдела безопасности СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю сержант внутренней службы Лидия Кириенко и младший инспектор отдела безопасности ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю старший сержант внутренней службы Алексей Вальков завоевали первые места в чемпионате Европы по универсальному бою в весовой категории до 85 кг. Турнир проходил в Медыни Калужской области.

Золотые медали спортсмены завоевали по итогам двух встреч. Соревнования включали в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю