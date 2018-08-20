Всероссийский этап «Президентских состязаний» стартует во Всероссийском детском центре "Смена"!

С 3 по 24 сентября 2018 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа) пройдет финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее - «Президентские состязания»).

Организаторами мероприятия являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Соорганизаторами — ВДЦ «Смена», Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания,Управление по организации и проведению спортивных мероприятий. Содействие в организации и пропаганде мероприятия оказывает Общероссийская общественного-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Целью проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентских состязаний» является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции. В «Президентских состязаниях» принимают участие команды, состоящие из обучающихся одного класса общеобразовательных организаций. Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

«Президентские состязания» — самые массовые спортивные мероприятия в России — в соревнованиях школьного этапа 2017-2018 учебного года приняли участие более 11 миллионов школьников. На заключительный всероссийский этап в ВДЦ «Смена» приедут около 1800 обучающихся 10 классов (2001-2003 гг. рождения) из 81 региона Российской Федерации. 151 класс-команда - 77 городских и 74 сельских стартуют в 2018 году! «Президентские состязания» проводятся в двадцатый раз и посвящены в этом году 100-летию дополнительного образования в России.

Программа «Президентских состязаний» состоит из основных (обязательных) и дополнительных видов. В 2018 году в обязательную программу входят - спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Школьники могут продемонстрировать свое мастерство в дополнительных видах программы: плавании, бадминтоне, баскетболе 3х3,

мини-футболе, шахматах и самбо.

Всех ждет насыщенная образовательная программа как обучающихся, так и педагогов. В образовательной программе участвуют Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания, который презентует инновационные проекты в современной школе, РДШ - информационную спортивную платформу "Спорт.РДШ.РФ", всероссийские федерации по видам спорта - легкой атлетики, бадминтона, плавания, шахмат, самбо, бокса, флорбола, гольфа, российский футбольный союз и многие другие. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта.

Ожидается участие почетных гостей: первого заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирины Гусевой, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Альфии Когогиной, члена Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрия Пирога, трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой, первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийского чемпиона Андрея Сильнова, олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Елены Слесаренко.

5 сентября 2018 года в 17.00 пройдет пресс-конференция, в 19.00 состоится церемония торжественного открытия «Президентских состязаний» на центральной спортивной арене ВДЦ «Смена».