Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд стартовал в Сочи

В олимпийскую столицу съехались сильнейшие молодые спортсмены хоккейных держав - России, Канады, Швеции. Швейцарии, Финляндии, Чехии и Австрии.

- Ребята в молодежном хоккее получают тот профессиональный опыт, который им поможет в дальнейшем в своей карьере. У нас много примеров игроков, которые прошли наш Кубок мира, молодежную хоккейную лигу, сейчас уже сверкают в различных лигах — и в Континентальной хоккейной лиге и в НХЛ, — отметил управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Старт соревнований дал матч Россия-Канада. И кто здесь «хозяин» понятно стало сразу - за семилетнюю историю турнира трофей пять раз оставался в России. Итог первого матча – 4:2 в пользу молодежного «Локо» против «Оттавы Кэпиталз».

- Канадцы всегда играют в силовую игру, летят вперед без тормозов. Мы играли в отпор, не давали прорваться в нашу зону обороны, — рассказывал хоккеист Илья Коновалов.

Дебютант турнира – Китай. Профессиональный хоккей в этой стране – пока редкость, большинство игроков в команде – российские ребята.

- Когда я был маленьким, я увидел, как играет мой брат. Мне понравилось. Меня начинал тренировал отец. Они вдохновили меня тренироваться и выходить на новый уровень. Сегодня я здесь, — говорит китайский хоккеист Гевин Еэ. Именно он забил гол в матче с финнами.

Всего же в рамках турнира будущие звезды сыграют 18 игр по круговой схеме. Завершится Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи 26 августа.

Ирина СИЗОВА