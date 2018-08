Президентское самбо

Президент России Владимир Путин посмотрел в Сочи… самбо. Глава государства побывал на традиционном турнире "Плотформа S-70". Состязания между российскими спортсменами и представителями сборной мира на российском курорте проходят уже девятый год.

- В этом году самбо в России исполняется 80 лет. Мы гордимся тем, что самбо на вооружении всех силовых структур в нашей стране, им занимаются в спортивных школах. И не случайно мы посвятили наш турнир великим наставникам – тем, кто давал нам мастеров, тем, кто вывел нас в люди, - дал старт турниру президент LEAGUE S-70, президент Федерации самбо Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Учитывая, что главный гость турнира – Президент России, практически за каждым столиком – звезды. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Пелагея, легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов и «Красная машина». На «Плотформу-S-70» приехали и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. За чемпионские пояса на ринге боролись 24 представителя ведущих мировых школ единоборств из России, США, Испании, Бразилии, Швейцарии. В итоге - три раунда по пять минут, семь из которых завершились нокаутом. И вновь победа российских самбистов! 8:4 в пользу в пользу принимающей стороны. Награду победителю главного боя в весе 93 килограмма россиянину Денису Гольцову вручил лично Владимир Путин.

- Прежде всего, - слова благодарности спортсменам. Они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством. Они не просто настоящие спортсмены, они настоящие мужчины, - отметил Президент России, поднявшись на ринг.

Не смотря на то, что, по словам Владимира Путина «мы всегда болеем за наших», не остались без внимания и «те, у кого нет поддержки зала, но кто приехал к нам».

- Thank you so much, - обратился к иностранным бойцам Владимир Путин.

А пока поклонники единоборств ждали автографов от спортсменов, сами атлеты прямо на ринге общались с главой государства. Многие просили сделать сэлфи. Просьбу победителей Владимир Путин с удовольствием выполнил.

Ирина СИЗОВА