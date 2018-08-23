Самбисты со всей России почтут память павших в Великой Отечественной войне

Торжественная церемония, посвященная памяти павших, пройдет в городе-герое Керчь 1 сентября. В ней примут участие спортсмены из разных уголков России, от Калининграда до Сахалина, а также из Южной Кореи, Луганской и Донецкой народных республик.

Самбисты приедут в Крым на Всероссийский юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей». Его организует спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» при поддержке газеты «Аргументы недели». Соревнования пройдут в Керчи в шестой раз, но в этом году соберут рекордное количество участников и получат международный статус.

Лозунг патриотического турнира «Помнить и быть достойными» станет названием торжественной церемонии. Организаторы хотят подчеркнуть преемственность поколений, доступно рассказать детям о ключевых событиях ВОВ, в том числе о том, что пережила Керчь в годы войны. И призвать детей помнить о подвиге дедов и прадедов.

Также на церемонии состоится Всероссийский парад регионов «Вся Россия в Керчи».