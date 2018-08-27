«Краснодар-2» и «Томь» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» и «Томь» разошлись миром — 1:1.

Томичи на 16-й минуте остались вдесятером — в течение минуты две желтые карточки получил Ян Казаев. На 41-й минуте составы уравнялись — у хозяев второе предупреждение заработал Александр Черников. Почти сразу же после этого «быки» вышли вперед — отличился Даниил Уткин. Сравнять счет гости сумели на 58-й минуте — отличился Илья Кузьмичев.

В таблице ФНЛ «Краснодар», прервавший серию из 5 побед, но при этом по-прежнему не знающий поражений, занимает первое место, опережая на одно очко «Спартак-2», «Томь» и «Тамбов».

Россия — ФНЛ. 8-й тур

«Краснодар-2» — «Томь» (Томск) — 1:1

Голы: Уткин, 43 (1:0); Кузьмичев, 58 (1:1)

Удаления: Казаев, 16; Черников, 41.