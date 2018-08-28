Великолепная пятерка и Кубань

Краснодарский край вошел в пятерку сильнейших по итогам IV Летней Спартакиады молодежи России.

Соревнованиями по настольному теннису в Пензе завершилась IV Летняя Спартакиада молодежи России. Всего в финальных спортивных соревнованиях IV Летней Спартакиады 2018 года приняли участие 9174 человека из 81 субъекта Российской Федерации, в том числе 7196 спортсменов (из них 3763 юниора и 3433 юниорки) и 1978 тренеров.

В течение 77 дней они разыграли 384 комплекта медалей в 42 видах спорта. Кроме Пензенской области соревнования проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Воронежской, Челябинской, Саратовской, Новгородской, Тульской областях, Адыгее, Татарстане, Удмуртии и Чувашии.

По итогам 57 зачетных видов спортивной программы Спартакиады в I группе регионов с населением два миллиона человек и более в общекомандном зачете первое место заняла Москва (4165 очков), второе — Московская область (3446 очков), на третьем месте — Санкт-Петербург (3386 очков). Краснодарский край на четвертом месте (2661 очков), Ростовская область — на пятом месте (2120 очков).

— В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края оценивают выступление кубанских спортсменов как успешное,— отметил заместитель министра Вадим Пермяков на расширенном заседании коллегии Минспорта края. — Кубань уступила только грандам большого спорта: Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Извечный наш соперник по рейтингам — Ростовская область на пятом месте с отставанием в 541 балл.

На фото: сборная команда (юниорки) Краснодарского края по настольному теннису — победители финальных соревнований IV Летней Спартакиады молодежи России.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края