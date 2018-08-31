Кубанская лучница взяла золото

В чешском городе Пльзень завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, участие в котором приняли 86 мужчин и 40 женщин из 27 государств.

Сборная России стала первой в общекомандном зачете. На счету российских лучников четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В борьбе за победу они опередили итальянцев и британцев.

Спортсменка-колясочница из города-героя Новороссийска Светлана Баранцева завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука микст. В этом соревновании вместе с ней принимал участие параолимпиец Сергей Хутаков из Бурятии, обладающий титулом чемпиона мира.

На чемпионате Европы также отличилась и Юлия Алексеева из Красноармейского района, завоевав бронзу в личном первенстве в стрельбе из блочного лука.

В Министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края отметили, что сегодня на Кубани систематически занимаются физической культурой и спортом 16,2 процента людей с инвалидностью. Это выше общероссийского уровня не только по среднекраевому показателю, но и по показателям развития адаптивной физической культуры во всех городах и районах края.

Стрельба из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата — одна из старейших дисциплин в программе Параолимпийских летних игр, включенная в программу I Параолимпийских летних игр 1960 года в городе Риме.

Первые соревнования по стрельбе из лука прошли в 1948 году в городе Сток-Мандевиль, в которых участвовали бывшие военнослужащие — шестнадцать парализованных мужчин и женщин. Организовал их Людвиг Гуттман, выдающийся нейрохирург, который по поручению правительства Великобритании открыл и возглавил Центр спинномозговой травмы при больнице небольшого городка Сток-Мандевиль. Через четыре года Гуттман организовал первые международные соревнования с участием уже 130 спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии — Международные Сток-Мандевильские игры.

В сентябре 1960 года в Риме были проведены ежегодные Международные Сток-Мандевильские игры, в которых приняли участие четыреста спортсменов-инвалидов из 23 стран. Эти соревнования принято считать первыми Параолимпийскими играми.

На XVI Параолимпийских летних играх 2020 года в японском Токио будет разыграно девять комплектов медалей в стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото с сайта Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края