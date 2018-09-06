Анапа примет заключительный этап Кубка России по кайтбордингу

Соревнования в классе «Кайтбординг фристайл» — Fair Play Kite Champiomship-2018 будут проходить с 12 по 21 сентября.

Первый этап Кубка России состоялся в мае в Санкт-Петербурге, второй в августе приняла Махачкала. Третий — заключительный этап пройдет в станице Благовещенской при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Всероссийской федерации парусного спорта и краевой общественной организации «Федерация парусного спорта». Организаторы отмечают, что это единственные российские кайт-соревнования в самых зрелищных дисциплинах Freestyle и Big-Air в России в этом сезоне. В турнире могут принять участие спортсмены старше 14 лет.