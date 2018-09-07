Красивая игра за суперкубок

В Краснодаре впервые прошел Суперкубок России по гандболу среди женских команд. За трофей сразились чемпион страны «Ростов-Дон» и финалист Кубка России — краснодарская «Кубань».

Игра, которая открыла гандбольный сезон чемпионата страны, прошла во Дворце спорта «Олимп». Участников матча поздравил глава города Евгений Первышов. В числе почетных гостей также присутствовали президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, заместитель главы города Сергей Лузинов.

Перед началом игроки и зрители почтили минутой молчания память главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» Левона Акопяна, который 29 августа умер на 74 году жизни.

С первых минут лидерство в игре захватил «Ростов-Дон», и далее по ходу матча гости сохраняли существенный отрыв. По итогам второго тайма игра завершилась со счетом 22:32.

Сергей Шишкарев, Евгений Первышов и Сергей Мясищев вручили суперкубок победителям, памятные награды лучшим игрокам обеих команд.

В этом году Суперкубок России по гандболу среди женских команд разыгран в пятый раз. Трижды его обладателем становился «Ростов-Дон», один раз трофей выиграла звенигородская «Звезда». В 2016—2017 гг. матч принимал Ростов-на-Дону, до этого — Тольятти и Астрахань.

Гандбольный клуб «Кубань» основан в 1973 г. Всего «Кубань» завоевала 14 комплектов медалей чемпионатов СССР и России, два Кубка обладателей кубков европейских стран, пять раз играла в финалах европейских кубковых турниров. С 2013 г. команду тренирует Евгений Трефилов, который также является главным тренером женской сборной России. Под его руководством в 2016 году женская сборная по гандболу завоевала золото на Олимпийских играх.