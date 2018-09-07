1-й фестиваль отечественных видов единоборств на кубок Главы города Сочи

8 сентября в Сочи, в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» (ул. Бзугу, 6) пройдут Открытый городской турнир по самбо и соревнования по армейскому рукопашному бою на Кубок Главы города Сочи.

Организаторы фестиваля при поддержке Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт»: Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 7 города Сочи, при участии Сочинского представительства «Федерация армейского рукопашного боя и контактных видов единоборств», Городской общественной организации «Федерации борьбы дзюдо и самбо города Сочи»,

В соревнованиях примут участие 400 спортсменов – в городском турнире по самбо на Кубок Главы города Сочи среди юношей и девушек 15-16 лет и турнире по армейскому рукопашному бою на кубок Главы города Сочи среди юношей 15-17 лет.

В турнирах участвуют спортсмены, представляющие спортивные школы и спортивные Федерации города Сочи, культивирующие такие виды спорта как самбо и армейский рукопашный бой.

Главной целью Открытых городских турниров является развитие борьбы самбо и армейского рукопашного боя в городе Сочи, популяризация их на территории города-курорта, привлечение к активному образу жизни детей, подростков и других категорий населения города через занятия в спортивных секциях.

Борьба самбо - это сосредоточие всего самого зрелищного и интересного, что есть в большом спорте: эмоционального накала, командного духа, воли к победе и мастерства.

Не менее зрелищным является и армейский рукопашный бой, ведь это современный, популярный среди молодежи допризывного возраста и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки.

Все соперники тщательно готовятся к соревнованиям и каждый мечтает стать победителем в своей весовой категории. Зрителей и гостей ждут интересные схватки и незабываемые эмоции!

На турнир приглашены почетные гости: глава города-курорта Сочи Пахомов Анатолий Николаевич; президент федерации Армейского рукопашного боя г. Сочи Касьянов Сергей Анатольевич; президент федерации борьбы дзюдо и самбо города Сочи Елединов Владимир Борисович; глава территориальной депутатской группы Хостинского района - Лобжанидзе Теймураз Важович; депутат Хостинского района г. Сочи Бугайчук Роман Владимирович; заместитель председателя местного отделения ДОСААФ России в г. Сочи Афанасов Олег Викторович; заместитель председателя спортивного общества «Динамо» Лезнов Дмитрий Александрович; руководитель Краснодарского регионального отделения национальных и неолимпийских видов спорта России Морозов Максим Алексеевич и многие другие.

Программа фестиваля 8 сентября:

Начало соревнований – 10:00

Торжественная церемония открытия – 12:00

Церемония награждения победителей - 14:30