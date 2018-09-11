Победителям — кубки

В Динском районе разыграли Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру. Заслуженные награды победителям вручили член Совета Федерации РФ Владимир Бекетов, первый заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

За кубки и медали соревновались юные спортсмены из Динского, Крымского, Тихорецкого, Каневского, Красноармейского районов, а также из Краснодара, Сочи и Новороссийска. Один из самых статусных турниров региона длился два дня. В первый день прошли предварительные конкуры в категориях «Мальчики и девочки», «Юноши и девушки», «Мужчины и женщины». Высота препятствий на маршрутах составила 100, 120 и 130 сантиметров соответственно.

Состязания в этих же категориях на Кубок губернатора прошли и во второй день. Препятствия для спортсменов были выше на десять сантиметров. По результатам соревнований обладателем трофея в категории «Юноши» стал Владислав Осипов из Сочи. Среди взрослых всадников Кубок губернатора завоевал Вячеслав Будяк из Красноармейского района, побеждавший предыдущие два года подряд в категории «Юноши и девушки».

Как отметили в Федерации конного спорта Краснодарского края, в этом году в рамках соревнований впервые проводился маршрут для детей с высотой препятствий 110 сантиметров. В этой категории победителем стал Влад Зайцев из Красноармейского района.