На турнире по самбо прошел "поединок" человека с тигром

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий вступил в схватку с хищником на Всероссийском юношеском турнире «Кубок двух морей», прошедшем в Керчи. Такое необычное поздравление он адресовал победителям соревнований.

Посреди схватки воспитатель тигров спросил самбистов: «Чего не подсказываете?» И со всех сторон посыпались комментарии, какой прием лучше использовать. Поединок человека с дикой кошкой закончился хорошо для обоих. «Кубок двух морей» – самый крупный всероссийский турнир по самбо среди юношей.

В этом году проводился в шестой раз и собрал 830 участников от Калининграда до Сахалина. В соревнованиях также приняла участие команда из Южной Кореи.